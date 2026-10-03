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Kampüste toprak kayması paniği: 2 işçi kurtarıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kampüste toprak kayması paniği: 2 işçi kurtarıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü'nde altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan İran uyruklu 2 işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü'nde bulunan KYK Yurdu yakınında altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal da ekiplerden çalışma hakkında bilgi aldı.

Çanakkale'de üniversite kampüsünde yaşanan toprak kaymasında 2 işçi yaralandı (Foto: AA) Çanakkale'de üniversite kampüsünde yaşanan toprak kaymasında 2 işçi yaralandı (Foto: AA)

Ekipler yapılan kurtarma çalışmasıyla İran uyruklu Soheyl Alizade (33) ile Kioumars Alizade'yi (59) bulundukları yerden çıkardı.

Yaralı 2 işçi olay yerindeki ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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