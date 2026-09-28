İstanbul'da sağanak felaketi: Eyüpsultan'da yumuşayan toprak kaydı! Apartman sakinleri gece yarısı tahliye edildi
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Eyüpsultan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak’ta toprak kayması meydana geldi. Polis, kaymanın yaşandığı alanı kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki bir apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toprak kaymasının yaşandığı alanı kapattı.
APARTMAN TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ
Yakındaki apartmanda yaşayan 25 kişi tedbiren tahliye edildi. Bölgedeki çalışmaların sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi.
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