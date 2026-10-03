Manavgat'ta feci kaza! Yem yüklü tır şarampole devrildi
Giriş Tarihi:
|
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan yem yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Konya-Antalya D-687 kara yolunda yaşanan kazada, hurdaya dönen tırın 53 yaşındaki sürücüsü Ünsağ Akbaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Ünsağ Akbaş'ın kullandığı 42 VK 607 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakolu ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Akbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.