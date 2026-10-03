Antalya’da kan donduran olay! 20 yaşındaki genç ölü bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisindeki yangın havuzunun yanında 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır yerde hareketsiz bulundu. Vücudunun farklı yerlerinde kesikler olduğu belirlenen Bayır’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, jandarma olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde meydana geldi. Yangın havuzunun yanında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin Yasin Erdem Bayır (20) olduğu belirlendi. Bayır'ın vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yerine yakın bir noktada Bayır'a ait motosiklet bulundu.

20 yaşındaki Bayır'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.