Kocaeli’de toprak kayması: 2 bina tahliye edildi, vatandaşlar tepkili
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle çevredeki 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri bölgede inceleme başlatırken, vatandaşlar güvenli alanlara alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması, çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.
Olay, Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Temel kazısı yapılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
2 BİNA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından kaymanın yaşandığı alana yakın Altıntaş Sokak üzerindeki 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.
Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, ekiplerin bölgedeki incelemelerinin sürdüğü bildirildi.
AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE BİNA YIKILMIŞTI
Öte yandan aynı bölgede 27 Ağustos'ta 4 katlı bir binanın kolon ve kirişlerinden sesler gelmesi üzerine inceleme yapılmıştı.
Kontrollerde yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.
"3 HAFTADIR EV SALLANIYOR"
Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Özkan Marabaoğlu, bölgede yaklaşık 3 haftadır kazı çalışması yapıldığını belirterek yaşadıkları endişeyi anlattı.
Marabaoğlu, "Belediye sadece bize yazı gönderiyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Muhatap olacağımız kimse yok. Biz muhatap olacağımız bir kişi arıyoruz. Bina yamuk, arkaya doğru yatık. Arka tarafta göçük var. 3 haftadır zaten ev sallanıyor" dedi.
Yapı denetim ekipleriyle ilgili de konuşan Marabaoğlu, "Bize 'Biz size yazı gönderdik. Yapacağımız başka bir şey yok. Eğer binada çatlak olursa bizimle o zaman irtibat haline geçin' denildi. Yani bizim canımız bu kadar mı?" ifadelerini kullandı.