Bina sakinleri, bölgede yaklaşık 3 haftadır kazı çalışması yapıldığını belirtti. (Foto: İHA)

"3 HAFTADIR EV SALLANIYOR"

Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Özkan Marabaoğlu, bölgede yaklaşık 3 haftadır kazı çalışması yapıldığını belirterek yaşadıkları endişeyi anlattı.

Marabaoğlu, "Belediye sadece bize yazı gönderiyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Muhatap olacağımız kimse yok. Biz muhatap olacağımız bir kişi arıyoruz. Bina yamuk, arkaya doğru yatık. Arka tarafta göçük var. 3 haftadır zaten ev sallanıyor" dedi.

Yapı denetim ekipleriyle ilgili de konuşan Marabaoğlu, "Bize 'Biz size yazı gönderdik. Yapacağımız başka bir şey yok. Eğer binada çatlak olursa bizimle o zaman irtibat haline geçin' denildi. Yani bizim canımız bu kadar mı?" ifadelerini kullandı.