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Çocuklara okullarda gıda eğitimi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çocuklara okullarda gıda eğitimi

Erzincan’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören bin 4 öğrenciye, gıda güvenliği ve israfın önlenmesine yönelik eğitim verildi. Öğrencilere güvenilir gıdanın önemi, gıda tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler ve israfın azaltılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'da ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik gıda güvenliği ve israf konusunda eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilerin günlük yaşamlarında gıda güvenliği konusunda bilinçlenmeleri hedeflendi.

Erzincan'da öğrencilere gıda eğitimi (Foto: İHA)Erzincan'da öğrencilere gıda eğitimi (Foto: İHA)

GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bin 4 öğrencinin katıldığı eğitimlerde gıdaların güvenli şekilde tüketilmesinin yanı sıra israfın önlenmesinin önemi de anlatıldı. Öğrencilere ihtiyaç kadar tüketim yapılması ve gıdaların bilinçli kullanılması konusunda bilgiler verildi.

Erzincan'da öğrencilere gıda eğitimi (Foto: İHA)Erzincan'da öğrencilere gıda eğitimi (Foto: İHA)

BİLİNÇLİ TÜKETİM VURGUSU

Eğitimlerle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren gıda güvenliği ve israf konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı. Çalışmada, gıdanın korunması ve gereksiz tüketimin önüne geçilmesinin önemi üzerinde duruldu.

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