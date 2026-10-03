Erzincan’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören bin 4 öğrenciye, gıda güvenliği ve israfın önlenmesine yönelik eğitim verildi. Öğrencilere güvenilir gıdanın önemi, gıda tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler ve israfın azaltılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'da ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik gıda güvenliği ve israf konusunda eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilerin günlük yaşamlarında gıda güvenliği konusunda bilinçlenmeleri hedeflendi.

Erzincan'da öğrencilere gıda eğitimi (Foto: İHA) GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKİLDİ Bin 4 öğrencinin katıldığı eğitimlerde gıdaların güvenli şekilde tüketilmesinin yanı sıra israfın önlenmesinin önemi de anlatıldı. Öğrencilere ihtiyaç kadar tüketim yapılması ve gıdaların bilinçli kullanılması konusunda bilgiler verildi.