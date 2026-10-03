Otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Kastamonu'da Sinop istikametine ilerleyen yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki Şeref Günaçık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Kastamonu-Sinop kara yolunun Taşköprü mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.