Otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti!
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Kastamonu'da Sinop istikametine ilerleyen yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki Şeref Günaçık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Kastamonu-Sinop kara yolunun Taşköprü mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu-Sinop kara yolu Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Sinop istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yaya Şeref Günaçık'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Günaçık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşköprü ilçesine bağlı Köçekli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şeref Günaçık, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.