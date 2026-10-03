Tercan’da patates hasadı heyecanı

Erzincan genelinde geçen yıl 3 bin 751 dekar alanda toplam 10 bin 595 ton patates üretimi gerçekleştirildi. Tercan'da başlayan hasatla birlikte üreticiler, aylar süren emeklerinin karşılığını almaya başladı.

ÜRETİCİLERE BEREKETLİ HASAT TEMENNİSİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik yapılan değerlendirmede, hasat sezonunun bereketli, verimli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulunuldu.