Tercan’da patates hasadı başladı! Üreticiler tarlalarda yoğun mesaiye başladı
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Erzincan’ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı başladı. İlçeye bağlı belde ve köylerde üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri patatesleri toprakla buluştururken hasat sezonunda yoğun mesai başladı. Erzincan genelinde geçen yıl 3 bin 751 dekar alanda 10 bin 595 ton patates üretimi gerçekleştirilmişti.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde patates üreticileri, sezonun ürünlerini toplamaya başladı. İlçeye bağlı belde ve köylerde yetiştirilen kışlık patatesler, üreticilerin yoğun çalışmasıyla tarlalardan çıkarılıyor.
ERZİNCAN'DA BİNLERCE TON ÜRETİM
Erzincan genelinde geçen yıl 3 bin 751 dekar alanda toplam 10 bin 595 ton patates üretimi gerçekleştirildi. Tercan'da başlayan hasatla birlikte üreticiler, aylar süren emeklerinin karşılığını almaya başladı.
ÜRETİCİLERE BEREKETLİ HASAT TEMENNİSİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik yapılan değerlendirmede, hasat sezonunun bereketli, verimli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulunuldu.