Alaca’da okul kantinlerine sıkı gıda ve hijyen denetimi
Çorum'un Alaca ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul kantinleri mercek altına alındı. Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için kantinlerde gıda, fiyat etiketi, son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. İşletmeciler, öğrencilerin sağlığını ilgilendiren konularda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde kantinlerde satışa sunulan ürünler tek tek incelendi.
Zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerini, fiyat etiketlerini ve ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediğini kontrol etti. Kantinlerin genel temizlik ve hijyen şartlarına uygunluğu da denetimlerin önemli başlıkları arasında yer aldı.
İŞLETMECİLERE ÖNEMLİ UYARI
Denetimler sırasında kantin işletmecilerine, özellikle çocukların sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda hassasiyet gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı. Ekipler, gıda ürünlerinin uygun şartlarda saklanması ve hijyen kurallarına eksiksiz uyulması konusunda bilgilendirmede bulundu.
DENETİMLER EĞİTİM YILI BOYUNCA SÜRECEK
Alaca Belediyesi Zabıta Müdürü Nureddin Arslan, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin öncelikleri olduğunu belirtti. Arslan, çocukların sağlığını tehlikeye atabilecek herhangi bir olumsuzluğa izin vermemek için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.