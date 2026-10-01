Zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerini, fiyat etiketlerini ve ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediğini kontrol etti. Kantinlerin genel temizlik ve hijyen şartlarına uygunluğu da denetimlerin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Kantinlerde sıkı denetim (Foto: İHA)

İŞLETMECİLERE ÖNEMLİ UYARI

Denetimler sırasında kantin işletmecilerine, özellikle çocukların sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda hassasiyet gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı. Ekipler, gıda ürünlerinin uygun şartlarda saklanması ve hijyen kurallarına eksiksiz uyulması konusunda bilgilendirmede bulundu.

DENETİMLER EĞİTİM YILI BOYUNCA SÜRECEK

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürü Nureddin Arslan, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin öncelikleri olduğunu belirtti. Arslan, çocukların sağlığını tehlikeye atabilecek herhangi bir olumsuzluğa izin vermemek için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.