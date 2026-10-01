Eskişehir'de eylül ayı boyunca gerçekleştirilen gıda ve yem denetimlerinde 1 milyon 118 bin 546 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler, risk esaslı 1036 işletme denetimi gerçekleştirirken 58 numune aldı. Denetimler kapsamında 15 idari yaptırım uygulanırken, 3 toplatma ve 6 imha kararı verildi.

Eskişehir Valiliği, Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporunu yayımladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin eylül ayı boyunca kent genelinde yürüttüğü denetimlerin sonuçları paylaşıldı.

1036 İŞLETME DENETLENDİ

Ekipler tarafından eylül ayı içerisinde 1036 risk esaslı gıda ve yem işletmesi denetlendi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 58 numune alımı gerçekleştirildi.

Denetimlerin yanı sıra 247 ithalat ve 884 ihracat işlemi de ekipler tarafından kontrol edildi.

15 İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda mevzuata aykırı durumlar tespit edilen işletmelere yönelik toplam 15 idari yaptırım uygulandı. Söz konusu işlemler kapsamında toplam 1 milyon 118 bin 546 TL idari para cezası kesildi.

3 TOPLATMA, 6 İMHA KARARI

Denetimlerde ayrıca gerekli görülen ürünlere ilişkin 3 toplatma ve 6 imha kararı alındı. Ekiplerin, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.