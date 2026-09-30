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Ters yönde faciaya davetiye çıkardı! Motosikletli ağır yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ters yönde faciaya davetiye çıkardı! Motosikletli ağır yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ters yönde ilerlediği öne sürülen motosikletin sürücüsü İ.K., dengesini kaybederek alt yola düştü. Kasksız olduğu belirtilen ve kazada ağır yaralanan İ.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. idaresindeki motosikletle ters yönde ilerlediği sırada dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, alt yola düştü.

KASKSIZ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kasksız olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü İ.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da ters yönde ilerleyen motosikletli kaza yaptı (Foto: İHA)Bursa'da ters yönde ilerleyen motosikletli kaza yaptı (Foto: İHA)

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede tedavi altına alınan İ.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün karıştığı kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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#Bursa #Mudanya
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