Ters yönde faciaya davetiye çıkardı! Motosikletli ağır yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ters yönde ilerlediği öne sürülen motosikletin sürücüsü İ.K., dengesini kaybederek alt yola düştü. Kasksız olduğu belirtilen ve kazada ağır yaralanan İ.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.