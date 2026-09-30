Ters yönde faciaya davetiye çıkardı! Motosikletli ağır yaralı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde ters yönde ilerlediği öne sürülen motosikletin sürücüsü İ.K., dengesini kaybederek alt yola düştü. Kasksız olduğu belirtilen ve kazada ağır yaralanan İ.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. idaresindeki motosikletle ters yönde ilerlediği sırada dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, alt yola düştü.
KASKSIZ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kasksız olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü İ.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.