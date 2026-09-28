Türkiye Bursa’daki maçta İtalya karşısında dağıldı: Kaotik gece!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaştı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadele, ATV'den naklen yayınlandı. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği maçta Ay-yıldızlılar, İtalya karşısında 4-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadeleye skorun yanı sıra Vincenzo Montella ve TFF’ye yapılan istifa çağrısı damga vurdu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayan karşılaşma, ATV'den naklen yayınlandı.
İlk yarıya konuk ekip İtalya damga vurdu. Karşılaşmada ilk yarı İtalyanların 3-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.
Millilerimiz 2. Yarıya Barış Alper Yılmaz'ın golüyle başladı. Türkiye farkı 2^ye indirse de İtalya'dan kısa sürede cevap geldi ve karşılaşma 4-1'lik skorla sonuçlandı.
Bu sonuçla Türkiye, grubunda çıktığı iki maçta da puanla tanışamadı.
İtalya ise grupta ilk galibiyetini aldı.
KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR
İLK GOL BASTONI'DEN
İtalya, 9. dakikada Bastoni'nin kornerden kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.
İTALYA'NIN 2. GOLÜ
22. dakikada Fratessi ile İtalya farkı 2'ye çıkardı.
İTALYA'DAN İLK YARIDA ŞOV
27. dakikada Kayode'nin golüyle İtalya karşılaşmada 3-0'lık üstünlük sağladı.
GOL GOL GOL!
45. dakikada Barış Alper Yılmaz Farkı 2'ye indiren golü kaydetti.
İTALYA HATAYI DEĞERLENDİRDİ
Savunmanın hatasında İtalya, Esposito ile farkı 50. dakikada yeniden 3'e çıkardı.
İLK YARIDAN NOTLAR
8. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Francesco Pio Esposito, yerden uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Kaleci Altay uzanarak topu kornere çeldi.
9. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ruggeri, topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ön direkte savunmanın dokunamadığı top penaltı noktası yakınındaki Bastoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1
22. dakikada orta sahada üst üste paslaşmaların ardından Raspadori, ceza yayının üzerinden pasını sağ taraftaki Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Altay uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında Frattesi, arka direğe açılan topu boş ağlara yolladı. 0-2
25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Alper, pasını sola aktardı. Geriden gelen Can Uzun vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
27. dakikada orta sahanın solunda topu alan Raspadori, sağ çapraza pasını yolladı. Ceza sahasında topu kontrol eden Francesco Pio Esposito, pasını sağ taraftaki Kayode'ye verdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kayode, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi. 0-3
32. dakikada Ruggeri sol kanattan topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Sebastiano Esposito'nun kayarak yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.