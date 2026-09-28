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Türkiye Bursa’daki maçta İtalya karşısında dağıldı: Kaotik gece!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye Bursa’daki maçta İtalya karşısında dağıldı: Kaotik gece!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaştı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadele, ATV'den naklen yayınlandı. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği maçta Ay-yıldızlılar, İtalya karşısında 4-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadeleye skorun yanı sıra Vincenzo Montella ve TFF’ye yapılan istifa çağrısı damga vurdu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayan karşılaşma, ATV'den naklen yayınlandı.

İlk yarıya konuk ekip İtalya damga vurdu. Karşılaşmada ilk yarı İtalyanların 3-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.

Millilerimiz 2. Yarıya Barış Alper Yılmaz'ın golüyle başladı. Türkiye farkı 2^ye indirse de İtalya'dan kısa sürede cevap geldi ve karşılaşma 4-1'lik skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla Türkiye, grubunda çıktığı iki maçta da puanla tanışamadı.

İtalya ise grupta ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Bursa’daki maçta İtalya karşısında dağıldı: Kaotik gece! - 1

KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR

İLK GOL BASTONI'DEN

İtalya, 9. dakikada Bastoni'nin kornerden kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA İLK GOL BASTONİ'DEN

İTALYA'NIN 2. GOLÜ

22. dakikada Fratessi ile İtalya farkı 2'ye çıkardı.

FRATESSİ'YLE 2-0 OLDU: İTALYA DEPLASMANDA FARKI AÇIYOR

İTALYA'DAN İLK YARIDA ŞOV

27. dakikada Kayode'nin golüyle İtalya karşılaşmada 3-0'lık üstünlük sağladı.

İTALYA FARKI KAYODE İLE 3'E ÇIKARDI

GOL GOL GOL!

45. dakikada Barış Alper Yılmaz Farkı 2'ye indiren golü kaydetti.

BARIŞ ALPER'DEN UMUTLANDIRAN GOL!

İTALYA HATAYI DEĞERLENDİRDİ

Savunmanın hatasında İtalya, Esposito ile farkı 50. dakikada yeniden 3'e çıkardı.

İTALYA HATAYI DEĞERLENDİRDİ: ESPOSİTO GOLÜ BULDU

Türkiye Bursa’daki maçta İtalya karşısında dağıldı: Kaotik gece! - 2

İLK YARIDAN NOTLAR

8. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Francesco Pio Esposito, yerden uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Kaleci Altay uzanarak topu kornere çeldi.

9. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ruggeri, topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ön direkte savunmanın dokunamadığı top penaltı noktası yakınındaki Bastoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1

22. dakikada orta sahada üst üste paslaşmaların ardından Raspadori, ceza yayının üzerinden pasını sağ taraftaki Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Altay uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında Frattesi, arka direğe açılan topu boş ağlara yolladı. 0-2

25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Alper, pasını sola aktardı. Geriden gelen Can Uzun vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

27. dakikada orta sahanın solunda topu alan Raspadori, sağ çapraza pasını yolladı. Ceza sahasında topu kontrol eden Francesco Pio Esposito, pasını sağ taraftaki Kayode'ye verdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kayode, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi. 0-3

32. dakikada Ruggeri sol kanattan topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Sebastiano Esposito'nun kayarak yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Türkiye Bursa’daki maçta İtalya karşısında dağıldı: Kaotik gece! - 3

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

47. dakikada Türkiye farkı 2'ye indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Oğuz'un altıpas önüne çevirdiği topu, Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 1-3

50. dakikada İtalya 4. golünü attı. Ceza yayı içinde topla buluşan Tonali'nin ayak içiyle yaptığı vuruşta, direkten dönen topu Francesco Pio Esposito kafa ile ağlara yolladı: 1-4

80. dakikada milli takım net bir fırsattan yararlanamadı. Arda Güler çalımlarla ceza sahasına girdi, pasını Demir Ege'ye bıraktı. Demir Ege de altıpas önündeki Kerem Aktürkooğlu'na yerden pasını verdi. Kerem'in yakın mesafeden şutunda top üstten dışarıya çıktı.

Mücadeleyi İtalya 4-1 kazandı.

Türkiye Bursa’daki maçta İtalya karşısında dağıldı: Kaotik gece! - 4

İLK YARIDA İSTİFA SESLERİ

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ile Bursa'da oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde gördüğü peş peşe goller tribünleri ayağa kaldırdı. Skorun kısa sürede 3-0'a gelmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan binlerce taraftar, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve TFF yönetimini istifaya çağırdı.

İLK 11'LER

  • TÜRKİYE: Altay, Zeki, Merih, Salih, Orkun, Arda, Can, Eren, Ozan, Oğuz, Barış Alper

  • İTALYA: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

Türkiye Bursa’daki maçta İtalya karşısında dağıldı: Kaotik gece! - 5

SIRADAKİ MAÇ BELÇİKA DEPLASMANI

Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa, Brüksel'de karşılaştı. Konuk ekip Fransa sahadan 1-0 galip ayrıldı. A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. Türkiye gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.

Türkiye Bursa’daki maçta İtalya karşısında dağıldı: Kaotik gece! - 6

ORKUN 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcu Orkun Kökçü, İtalya müsabakasında 11'de görev aldı. Orkun, ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle Fransa ile oynadıkları karşılaşmada forma giyememişti.

Türkiye Bursa’daki maçta İtalya karşısında dağıldı: Kaotik gece! - 7

SON MAÇ BOLOGNA'DA

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi. Oldukça sert geçen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Türkiye ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçını da 5 Ekim'de Bologna'da oynayacak.

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