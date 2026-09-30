İzmir'in Konak ilçesinde sahibinin köpeğine yönelik şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı. 25 Eylül'de Terrier cinsi köpeğini tekmeleyerek tasmayla sürükleyen S.Ö. (35), görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Köpek muhafaza altına alınırken şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde sahibinin köpeğine yönelik şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı. 25 Eylül'de Terrier cinsi köpeğini tekmeleyerek tasmayla sürükleyen S.Ö. (35), görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Köpek muhafaza altına alınırken şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Olay, 25 Eylül günü saat 04.20 sıralarında Konak ilçesi Sakarya Mahallesi 821 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda yürüyen S.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle sahibi olduğu Terrier cinsi köpeğine tekme attı. Şahıs daha sonra köpeği boynundaki tasmasından zorla sürükledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Köpeğe yönelik şiddet anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, köpeğe şiddet uygulayan kişinin S.Ö. olduğunu belirledi.

KÖPEK MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ö. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Şiddete maruz kalan köpek ise muhafaza altına alındı.