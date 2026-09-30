Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde henüz 20 günlükken enkaz altında kalan Kerem bebek, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Depremin ardından hayata tutunmasıyla umut olan Kerem, bugün ailesiyle birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

ENKAZDAN HAYATA TUTUNDU

Valilikte Kerem ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Masatlı, aileyle bir süre sohbet ederek Kerem'in gelişimi hakkında bilgi aldı.

Deprem günlerinde henüz 20 günlük olan Kerem'in bugün sağlıkla büyüdüğünün görülmesi, ailenin ve ziyarette bulunanların yüzünü güldürdü.