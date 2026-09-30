20 günlükken enkazdan kurtarılmıştı: Kerem bebek büyüdü, Hatay Valisi Masatlı'yı ziyaret etti
6 Şubat depremlerinde henüz 20 günlükken enkaz altında kalan ve ekipler tarafından sağ olarak kurtarılan Kerem bebek, yıllar sonra ailesiyle birlikte Hatay Valiliğini ziyaret etti. Depremin en zor günlerinde hayata tutunmasıyla umut olan Kerem'in sağlıkla büyüdüğü görüldü.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde henüz 20 günlükken enkaz altında kalan Kerem bebek, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Depremin ardından hayata tutunmasıyla umut olan Kerem, bugün ailesiyle birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
ENKAZDAN HAYATA TUTUNDU
Valilikte Kerem ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Masatlı, aileyle bir süre sohbet ederek Kerem'in gelişimi hakkında bilgi aldı.
Deprem günlerinde henüz 20 günlük olan Kerem'in bugün sağlıkla büyüdüğünün görülmesi, ailenin ve ziyarette bulunanların yüzünü güldürdü.
HATAY'IN YENİDEN AYAĞA KALKIŞININ SEMBOLÜ
Hatay Valiliğinin açıklamasında Kerem'in hikayesinin, depremlerin ardından kentin yeniden ayağa kalkma sürecinin sembollerinden biri olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Hatay'da yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmalarında özellikle çocukların güvenli, huzurlu ve umut dolu bir geleceğe kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.
Depremde enkaz altından çıkarılarak hayata tutunan Kerem bebeğin bugün gülen yüzüyle büyümeye devam etmesi, 6 Şubat'ın ardından Hatay'da yeniden filizlenen umudun dikkat çeken örneklerinden biri oldu.
Valilik, Kerem'e sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür, ailesine ise huzur ve esenlik diledi.