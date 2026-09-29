Alevlerin etkilediği çiftlikte bulunan yem kırma makinesi de kısmen zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle yangının daha geniş bir alana yayılması engellendi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın, çiftliğin ahır ve diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında 5 bin balya saman ve bir traktör kullanılamaz hale gelirken, yem kırma makinesi de kısmen zarar gördü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.