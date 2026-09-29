Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftlikte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yenidere Mahallesi'ndeki çiftliğin samanlığında başlayan alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken ekiplerin müdahalesiyle yangının diğer bölümlere sıçraması önlendi. Yangında 5 bin balya saman ile bir traktör yandı, yem kırma makinesi de zarar gördü.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yenidere Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çiftliğin samanlığında başlayan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yangın sırasında çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar güvenli bölgeye çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin ahıra ve çiftliğin diğer bölümlerine sıçraması önlendi.
Yangının ardından çiftlikte büyük çapta maddi hasar oluştu. Alevlerin sardığı samanlıkta bulunan yaklaşık 5 bin balya saman tamamen yandı.
Yangında çiftlikte bulunan bir traktör de alevlerden zarar gördü. Yangının ardından traktör kullanılamaz hale geldi.