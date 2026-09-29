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Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftlikte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yenidere Mahallesi'ndeki çiftliğin samanlığında başlayan alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken ekiplerin müdahalesiyle yangının diğer bölümlere sıçraması önlendi. Yangında 5 bin balya saman ile bir traktör yandı, yem kırma makinesi de zarar gördü.

Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu 1

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yenidere Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çiftliğin samanlığında başlayan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu 2

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu 3

Yangın sırasında çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar güvenli bölgeye çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin ahıra ve çiftliğin diğer bölümlerine sıçraması önlendi.

Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu 4

Yangının ardından çiftlikte büyük çapta maddi hasar oluştu. Alevlerin sardığı samanlıkta bulunan yaklaşık 5 bin balya saman tamamen yandı.

Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu 5

Yangında çiftlikte bulunan bir traktör de alevlerden zarar gördü. Yangının ardından traktör kullanılamaz hale geldi.

Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu 6

Alevlerin etkilediği çiftlikte bulunan yem kırma makinesi de kısmen zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle yangının daha geniş bir alana yayılması engellendi.

Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu 7

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın, çiftliğin ahır ve diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu 8

Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu 9
Bursa'daki çiftlikte korkutan yangın! 5 bin balya saman kül oldu 10

Yangında 5 bin balya saman ve bir traktör kullanılamaz hale gelirken, yem kırma makinesi de kısmen zarar gördü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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