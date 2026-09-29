Diyarbakır'da zehirlenme şüphesi: 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Çermik Fen Lisesi'nde 11 öğrenci, yedikleri yiyeceğin ardından karın ağrısı şikayeti yaşadı. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerde öğrencilerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Öğrenciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Çermik Fen Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda eğitim gören 11 öğrenci, yedikleri yiyeceğin ardından karın ağrısı şikayeti yaşadıklarını belirtti.
Öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okul görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ZEHİRLENME BULGUSUNA RASTLANMADI
Okula gelen sağlık ekipleri, öğrencilerin ilk müdahalelerini ambulansta gerçekleştirdi. Ardından 11 öğrenci tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.
Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde öğrencilerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi.
ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ
Sağlık kontrolleri tamamlanan öğrenciler, hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.