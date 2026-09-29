Çorum'da kayıp Alzheimer hastası için seferberlik! 78 yaşındaki kadın 15 kilometre uzakta bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 78 yaşındaki Güllü Aygün için ekipler seferber oldu. Jandarma, AFAD ve Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinden oluşan 36 kişilik ekip, 4 dron ve iz takip köpeğiyle bölgede arama yaptı. Havanın kararmasıyla termal kameralı dronlar da devreye girdi. Aygün, yaşadığı köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta sağlıklı halde bulunarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.