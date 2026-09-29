Çorum'da kayıp Alzheimer hastası için seferberlik! 78 yaşındaki kadın 15 kilometre uzakta bulundu
Çorum'un Alaca ilçesinde kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 78 yaşındaki Güllü Aygün için ekipler seferber oldu. Jandarma, AFAD ve Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinden oluşan 36 kişilik ekip, 4 dron ve iz takip köpeğiyle bölgede arama yaptı. Havanın kararmasıyla termal kameralı dronlar da devreye girdi. Aygün, yaşadığı köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta sağlıklı halde bulunarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Alaca ilçesine bağlı Dutluca köyünde yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Güllü Aygün'den yakınları dün haber alamadı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra iz takip köpeğinin de katıldığı çalışmalarda toplam 36 personel görev aldı. Ekipler, 4 dronla bölgeyi havadan taradı.
KARANLIKTA TERMAL KAMERALI DRONLAR DEVREDE
Arama çalışmaları havanın kararmasının ardından da hız kesmeden sürdü. Termal kamera özelliğine sahip 2 dron kullanılarak bölge havadan tarandı.
Jandarma ekipleri ayrıca çevre köylerin muhtarlarıyla irtibata geçerek Aygün'ün eşkal bilgilerini paylaştı ve vatandaşlardan gelebilecek ihbarları değerlendirdi.
15 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Arama çalışmalarının sürdüğü sırada Boğaziçi köyünden jandarma ekiplerine Aygün'ün görüldüğüne ilişkin ihbar geldi. Bunun üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.