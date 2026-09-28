Diyarbakır'da küçük kız kardeşleri yıldırım ayırdı! Biri öldü, diğeri yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti, yaralanan kardeşinin ise tedavisi sürüyor.