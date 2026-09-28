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Diyarbakır'da küçük kız kardeşleri yıldırım ayırdı! Biri öldü, diğeri yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Diyarbakır'da küçük kız kardeşleri yıldırım ayırdı! Biri öldü, diğeri yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti, yaralanan kardeşinin ise tedavisi sürüyor.

Karacadağ bölgesindeki Kırkkoyun Mahallesi'nde 26 Eylül'de N.Y. (9) ve kız kardeşi F.D.Y.'ye (8) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan F.D.Y., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren F.D.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Diyarbakır #Yıldırım
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