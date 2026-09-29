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Çanakkale’de Troya Tüneli girişinde feci kaza: Otobüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çanakkale’de Troya Tüneli girişinde feci kaza: Otobüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Troya Tüneli girişindeki kavşakta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti, 3 köpek de telef oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Troya Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi.

ÇANAKKALE'DE OTOBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 DZ 760 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir yönüne giden, E.Ç. idaresindeki 34 TT 335 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çanakkale’de Troya Tüneli girişinde feci kaza: Otobüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti - 1

KAVŞAKTA OTOBÜSLE ÇARPIŞTI

Otomobilde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti.

Çanakkale’de Troya Tüneli girişinde feci kaza: Otobüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti - 2

Araçtaki 3 köpek de telef oldu. Kazanın ardından yolda güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Çanakkale Ayvacık #Ayvacık Kaza
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