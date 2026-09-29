Çanakkale’de Troya Tüneli girişinde feci kaza: Otobüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Troya Tüneli girişindeki kavşakta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti, 3 köpek de telef oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Troya Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 DZ 760 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir yönüne giden, E.Ç. idaresindeki 34 TT 335 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.
KAVŞAKTA OTOBÜSLE ÇARPIŞTI
Otomobilde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti.
Araçtaki 3 köpek de telef oldu. Kazanın ardından yolda güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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