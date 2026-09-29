Çanakkale’de Troya Tüneli girişinde feci kaza: Otobüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Troya Tüneli girişindeki kavşakta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti, 3 köpek de telef oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.