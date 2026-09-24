Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında "Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Depremden etkilenen illerimizde valiliklere ve AFAD İl Müdürlüklerine depreme bağlı herhangi bir (göçük vb) ihbar ulaşmamıştır. Paylaşılan görüntünün, bölgede yapılmakta olan bir tadilat/altyapı çalışmasına ait olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan durumun deprem ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."