Hayat'ın, Sırbistan'ın Novi Sad Üniversitesinden bilim insanlarıyla yürüttüğü uluslararası çalışma kapsamında Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile Gürcistan'dan toplanan örnekler incelendi. Taksonomik ve sistematik değerlendirmeler sonucunda bilim dünyası için yeni bir tür olduğu belirlenen çiçek sineğine "Orthonevra abdullahi" adı verildi. Yaklaşık 9 ülkeden 15 bilim insanının imzasının bulunduğu çalışma, uluslararası bir dergide yayımlandı.

Yeni canlı türlerinin isimlendirilmesinde farklı yöntemler kullanıldığını belirten Hayat, değer verilen bir kişinin adının yeni bir canlıya verilebildiğini, bunun yanı sıra canlının özelliklerinin veya toplandığı bölgenin coğrafi adının da isimlendirmede kullanılabildiğini ifade etti.

Hayat, 1998 yılında hayatını kaybeden oğlu Abdullah'ın ismini bir böceğe veya başka bir canlıya vermeyi uzun zamandır planladığını belirterek, "Onun da zamanı şimdi geldi. Dolayısıyla ben de bu ismi ona atfen verdim. Makalede de etimoloji kısmında bu ismin kökeniyle ilgili kısa bir bilgi yerleştirdim." dedi.