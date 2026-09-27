Yüksek tansiyon teşhisi hayatını değiştirdi! 68 yaşındaki adam günde 30 km yürüyor
Doktorunun “Bu ilacı ölene kadar kullanacaksın” sözüyle hayatı değişen 68 yaşındaki Kemal Demirkol, 6 yıldır her gün yaklaşık 30 kilometre yürüyor. Uzun yürüyüşleriyle çevredekilerin dikkatini çeken Demirkol, “Forrest Gump” karakterine benzetiliyor.
İstanbul'un Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde her gün kilometrelerce yürüyen Kemal Demirkol, 6 yıldır sürdürdüğü yaşam tarzını anlattı.
Yüksek tansiyon teşhisi konulmasının ardından yürüyüşe başladığını belirten Demirkol, doktorunun kendisine ömür boyu tansiyon ilacı kullanması gerektiğini söylediğini ifade etti.
"DOKTOR 'ÖLENE KADAR KULLANACAKSIN' DEDİ, BEN DE YÜRÜMEYE BAŞLADIM"
Tansiyon ilacı kullanmak istemediğini belirten Demirkol, "Yıllar önce tansiyon rahatsızlığım vardı. Doktor tansiyon ilacı verdi. Kendisine ne kadar kullanacağımı sorduğumda, 'Ölene kadar kullanacaksın' dedi. Bu durum beni rahatsız etti. Sigarayı ve içkiyi bıraktım. Ardından yürümeye başladım" dedi.
Demirkol, yürüyüşe 2020 yılında başladığını ve ilk dönemlerde daha kısa mesafeler yürüdüğünü söyledi.
Bir süre sonra düşerek bileğini kırdığını belirten Demirkol, "90'lı kilolardaydım. Kendi kendime, 'Bu kilo ile olmaz' dedim. Önceleri bir saat yürüyordum ancak kilo veremedim. Ardından yürüyüş süremi artırdım" ifadelerini kullandı.
GÜNDE YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE YÜRÜYOR
Yürüyüşün yanı sıra beslenmesine de dikkat ettiğini belirten Demirkol, "Yiyeceği de biraz kısmak lazım. Günde bir öğün yiyorum. Muhasebeden emekli oldum. Şu an eşimle yalnızız. Her gün 6 saat yürüyorum. Ortalama 30 kilometre yürüyorum" diye konuştu.
Yaz kış demeden uzun mesafeler yürüyen Demirkol, atletle yaptığı yürüyüşlerle çevredekilerin dikkatini çekiyor. Uzun yürüyüşleri nedeniyle Demirkol, Tom Hanks'in canlandırdığı "Forrest Gump" karakterine benzetiliyor.
"HER GÜN 17-18 OLAN TANSİYONUM DÜŞTÜ"
Yürüyüşe başladıktan sonra tansiyonunun düştüğünü ifade eden Demirkol, "Daha bu sabah ölçtüm tansiyonumu, 11'e 6 çıktı. Her gün 17-18 olan tansiyonum düştü. Sadece tansiyonum düşmedi. Her türlü organ inanılmaz düzgün çalışıyor. Ben 68 yaşındayım. 62 yaşından beri yürüyorum" dedi.
Bir süre önce geçici hafıza kaybı yaşadığını ve bu nedenle nöroloji bölümüne götürüldüğünü belirten Demirkol, "Beni şimdi nörolojiye götürüyorlar. Geçici olarak bir dönem hafızamı kaybettim. Tabii ilk defa başıma geldi. Bana artık, 'Seni götürmek farz oldu' diyorlar" ifadelerini kullandı.