Yüksek tansiyon teşhisi konulmasının ardından yürüyüşe başladığını belirten Demirkol, doktorunun kendisine ömür boyu tansiyon ilacı kullanması gerektiğini söylediğini ifade etti.

İstanbul'un Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde her gün kilometrelerce yürüyen Kemal Demirkol, 6 yıldır sürdürdüğü yaşam tarzını anlattı.

Kemal Demirkol, Avcılar ve Beylikdüzü’nde uzun mesafeler yürüyerek günlük rutinini sürdürüyor. (Foto: İHA)

"DOKTOR 'ÖLENE KADAR KULLANACAKSIN' DEDİ, BEN DE YÜRÜMEYE BAŞLADIM"

Tansiyon ilacı kullanmak istemediğini belirten Demirkol, "Yıllar önce tansiyon rahatsızlığım vardı. Doktor tansiyon ilacı verdi. Kendisine ne kadar kullanacağımı sorduğumda, 'Ölene kadar kullanacaksın' dedi. Bu durum beni rahatsız etti. Sigarayı ve içkiyi bıraktım. Ardından yürümeye başladım" dedi.

Demirkol, yürüyüşe 2020 yılında başladığını ve ilk dönemlerde daha kısa mesafeler yürüdüğünü söyledi.

Bir süre sonra düşerek bileğini kırdığını belirten Demirkol, "90'lı kilolardaydım. Kendi kendime, 'Bu kilo ile olmaz' dedim. Önceleri bir saat yürüyordum ancak kilo veremedim. Ardından yürüyüş süremi artırdım" ifadelerini kullandı.

GÜNDE YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE YÜRÜYOR

Yürüyüşün yanı sıra beslenmesine de dikkat ettiğini belirten Demirkol, "Yiyeceği de biraz kısmak lazım. Günde bir öğün yiyorum. Muhasebeden emekli oldum. Şu an eşimle yalnızız. Her gün 6 saat yürüyorum. Ortalama 30 kilometre yürüyorum" diye konuştu.

Yaz kış demeden uzun mesafeler yürüyen Demirkol, atletle yaptığı yürüyüşlerle çevredekilerin dikkatini çekiyor. Uzun yürüyüşleri nedeniyle Demirkol, Tom Hanks'in canlandırdığı "Forrest Gump" karakterine benzetiliyor.