Yeni bir bilgi öğrendikten sonra birkaç dakika sessizce dinlenmek, hafızanın yeni bilgiyi daha kalıcı hale getirmesine yardımcı olabiliyor. 2025'te 37 çalışmayı, 2026'da ise 51 çalışmadan 142 etki büyüklüğünü değerlendiren iki meta-analiz, uyanık dinlenme lehine genel bir fayda belirledi. Bulgular, avantajın yaşa ve hafıza türüne göre değiştiğini; laboratuvar sonuçlarının günlük yaşam için kesin bir reçete oluşturmadığını da ortaya koydu.

Bu sırada beyin yeni bilgilerle, telefon bildirimleriyle veya dikkat isteyen başka bir görevle karşılaşabiliyor. Araştırmalar, öğrenmenin hemen ardından oluşan bu yeni uyaranların pekiştirme süreciyle rekabet edebildiğini gösteriyor.

Yeni edinilen bilgi, öğrenme sona erdiği anda kalıcı hafızaya yerleşmiyor. Başlangıçta kırılgan olan anılar, takip eden dakika ve saatlerde "hafıza pekiştirme" olarak adlandırılan süreçle daha istikrarlı hale geliyor.

2025 ve 2026 tarihli iki meta-analiz, öğrenme sonrasında verilen kısa ve sessiz molanın hatırlama performansını destekleyebildiğini gösterdi.

İKİ ANALİZ ORTAK SONUCA ULAŞTI

Springer Nature tarafından yayımlanan 2025 tarihli meta-analiz, öğrenmenin ardından yapılan sakin uyanık dinlenmenin aktif bir görevle uğraşmaya kıyasla hafızayı genel olarak desteklediğini belirledi. İncelemede bu avantajın bazı deneylerde yedi gün sonra da tespit edildiği, hatırlama testlerinde tanıma testlerine göre daha belirgin olduğu aktarıldı.

2026'da yayımlanan ikinci meta-analizde ise sessiz dinlenme lehine genel bir sonuç ortaya koydu. Ancak çalışmalar arasındaki farklılıklar nedeniyle bu etkinin her yaş grubunda ve her koşulda aynı düzeyde görülmediği vurgulandı.