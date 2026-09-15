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Beyniniz boş durduğunuz anlarda ne yapıyor? Bilim insanları açıkladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beyniniz boş durduğunuz anlarda ne yapıyor? Bilim insanları açıkladı

Öğrenmenin hemen ardından telefonu, podcasti ya da yeni bir görevi devreye sokmak, yeni bilginin yerleştiği dönemi bölebiliyor. 2025 ve 2026 tarihli iki meta-analiz, birkaç dakikalık sakin uyanık dinlenmenin aktif bir işle uğraşmaya kıyasla hatırlamayı genel olarak desteklediğini gösterdi. Ancak etkinin genç yetişkinlerde daha zayıf olduğu belirtiliyor.

Yeni bir bilgi öğrendikten sonra birkaç dakika sessizce dinlenmek, hafızanın yeni bilgiyi daha kalıcı hale getirmesine yardımcı olabiliyor. 2025'te 37 çalışmayı, 2026'da ise 51 çalışmadan 142 etki büyüklüğünü değerlendiren iki meta-analiz, uyanık dinlenme lehine genel bir fayda belirledi. Bulgular, avantajın yaşa ve hafıza türüne göre değiştiğini; laboratuvar sonuçlarının günlük yaşam için kesin bir reçete oluşturmadığını da ortaya koydu.

Öğrenilen bilgiler, hafıza pekiştirme sürecinde zamanla güçlenerek dış uyaranlara karşı daha dayanıklı hale geliyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Öğrenilen bilgiler, hafıza pekiştirme sürecinde zamanla güçlenerek dış uyaranlara karşı daha dayanıklı hale geliyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

YENİ BİLGİ HEMEN KALICI HALE GELMİYOR

Yeni edinilen bilgi, öğrenme sona erdiği anda kalıcı hafızaya yerleşmiyor. Başlangıçta kırılgan olan anılar, takip eden dakika ve saatlerde "hafıza pekiştirme" olarak adlandırılan süreçle daha istikrarlı hale geliyor.

Bu sırada beyin yeni bilgilerle, telefon bildirimleriyle veya dikkat isteyen başka bir görevle karşılaşabiliyor. Araştırmalar, öğrenmenin hemen ardından oluşan bu yeni uyaranların pekiştirme süreciyle rekabet edebildiğini gösteriyor.

2025 ve 2026 tarihli iki meta-analiz, öğrenme sonrasında verilen kısa ve sessiz molanın hatırlama performansını destekleyebildiğini gösterdi.2025 ve 2026 tarihli iki meta-analiz, öğrenme sonrasında verilen kısa ve sessiz molanın hatırlama performansını destekleyebildiğini gösterdi.

İKİ ANALİZ ORTAK SONUCA ULAŞTI

Springer Nature tarafından yayımlanan 2025 tarihli meta-analiz, öğrenmenin ardından yapılan sakin uyanık dinlenmenin aktif bir görevle uğraşmaya kıyasla hafızayı genel olarak desteklediğini belirledi. İncelemede bu avantajın bazı deneylerde yedi gün sonra da tespit edildiği, hatırlama testlerinde tanıma testlerine göre daha belirgin olduğu aktarıldı.

2026'da yayımlanan ikinci meta-analizde ise sessiz dinlenme lehine genel bir sonuç ortaya koydu. Ancak çalışmalar arasındaki farklılıklar nedeniyle bu etkinin her yaş grubunda ve her koşulda aynı düzeyde görülmediği vurgulandı.

Sessiz dinlenmenin hafızaya katkısı yaşa, öğrenilen materyale ve uygulanan hafıza testine göre değişebiliyor.Sessiz dinlenmenin hafızaya katkısı yaşa, öğrenilen materyale ve uygulanan hafıza testine göre değişebiliyor.

ETKİ HERKES İÇİN AYNI DEĞİL

Bulgular, sessiz dinlenmenin sağlıklı genç yetişkinlerde daha zayıf sonuç verebildiğini gösteriyor. Daha ileri yaştaki yetişkinler ile hafıza sorunu bulunan gruplarda ise daha güçlü etkiler kaydedildi.

Çocuklara ilişkin sonuçlar da koşullara göre değişiyor. 10-12 yaş grubuyla yapılan sınıf çalışmasında, 10 dakikalık sessiz dinlenme sonrasında kelimelerin daha büyük bölümü hatırlandı. Ancak fayda yalnızca dinlenme koşulu deneyin ilk bölümünde uygulandığında görüldü.

Yeni uyaranların azalması, beynin kısa süre önce öğrenilen bilgileri yeniden etkinleştirerek pekiştirmesine alan açabiliyor.Yeni uyaranların azalması, beynin kısa süre önce öğrenilen bilgileri yeniden etkinleştirerek pekiştirmesine alan açabiliyor.

BEYİN YENİ BİLGİYİ YENİDEN İŞLEYEBİLİYOR

Sessiz dinlenmenin hafızaya nasıl katkı sağladığı kesin olarak açıklanmış değil. Öne çıkan görüşe göre yeni uyaranların azalması, beynin kısa süre önce edinilen bilgiyi yeniden etkinleştirmesine ve pekiştirmesine alan açıyor.

Dinlenme sırasında hipokampus ile korteks bölgeleri arasındaki koordinasyonun daha sonraki hafıza performansıyla ilişkili bulunması bu açıklamayı destekliyor. Bununla birlikte, dinlenmenin etkisinin yalnızca dikkat yükünün azalmasından mı yoksa başka sinirsel süreçlerden mi kaynaklandığı henüz netleşmedi.

Bir deneyde uyku ile gözler kapalı sessiz dinlenme, kısa süreli hafıza performansında dikkat dağıtıcı göreve göre benzer avantaj sağladı.Bir deneyde uyku ile gözler kapalı sessiz dinlenme, kısa süreli hafıza performansında dikkat dağıtıcı göreve göre benzer avantaj sağladı.

UYKU VE DİNLENME BENZER FAYDA SAĞLADI

Uykunun hafıza pekiştirmedeki rolü uzun süredir biliniyor. Ancak bazı bulgular, beynin yeni uyaranların azaldığı uyanık dinlenme dönemlerinden de yararlanabildiğini ortaya koyuyor.

Katılımcıların öğrenme sonrasında 30 dakika uyuduğu, gözleri kapalı dinlendiği veya dikkat dağıtıcı bir görev yaptığı bir deneyde, uyku ile sessiz dinlenme kısa süre içinde benzer hafıza avantajları sağladı. Her iki koşulda da sonuçlar dikkat dağıtıcı görevden daha iyi çıktı. Araştırmacılar bu karşılaştırmanın yalnızca kısa zaman aralığı için geçerli olduğunu belirtti.

Dinlenme sırasında geçmişi ayrıntılı biçimde hatırlamak veya geleceği yoğun şekilde düşünmek, yeni bilgilerin pekişmesini zorlaştırabiliyor.Dinlenme sırasında geçmişi ayrıntılı biçimde hatırlamak veya geleceği yoğun şekilde düşünmek, yeni bilgilerin pekişmesini zorlaştırabiliyor.

ZİHNİN İÇERİĞİ DE SONUCU ETKİLİYOR

Fiziksel olarak dinlenmek, zihnin tamamen sakin olduğu anlamına gelmiyor. Geçmiş deneyimleri ayrıntılı biçimde hatırlamak veya gelecekteki olayları yoğun biçimde hayal etmek de yeni öğrenilen bilgiyle rekabet edebiliyor.

PLOS One'da yayımlanan dört deney, yönlendirilmiş otobiyografik düşünmenin yeni kelimelerin hatırlanmasını azalttığını gösterdi. Bu sonuç, sessiz bir ortamın tek başına yeterli olmayabileceğine ve dinlenme sırasındaki zihinsel etkinliğin de önem taşıdığına işaret ediyor.

Araştırma sonuçlarının kişilere ve koşullara göre değişmesi, sessiz dinlenmenin herkes için kesin bir hafıza yöntemi olmadığını ortaya koyuyor.Araştırma sonuçlarının kişilere ve koşullara göre değişmesi, sessiz dinlenmenin herkes için kesin bir hafıza yöntemi olmadığını ortaya koyuyor.

SONUÇLAR KESİN BİR REÇETE SUNMUYOR

Sessiz dinlenmenin hafızaya katkısı her araştırmada yeniden üretilemedi. Etkinin büyüklüğü yaşa, kullanılan hafıza testine, öğrenilen materyale ve dinlenme koşullarına göre değişiyor. Bu nedenle laboratuvar bulguları, sessiz dinlenmenin okulda, iş yerinde veya günlük yaşamda herkese aynı sonucu sağlayacağını kanıtlamıyor.

Ders, toplantı veya önemli bir görüşmenin ardından telefona yönelmeden önce birkaç dakika beklemek, öğrenilen bilgilerin korunmasına yardımcı olabiliyor.Ders, toplantı veya önemli bir görüşmenin ardından telefona yönelmeden önce birkaç dakika beklemek, öğrenilen bilgilerin korunmasına yardımcı olabiliyor.

GÜNLÜK HAYATTA KISA BİR ARA YETERLİ OLABİLİR

Mevcut bulgular, hatırlanması istenen bir bilgi öğrenildikten sonra yeni içeriklere geçmeden önce birkaç dakika ara verilmesinin yararlı olabileceğini gösteriyor. Bu ara, ders sonrasında telefona hemen bakmamak veya önemli bir görüşmenin ardından podcast açmadan kısa süre beklemek şeklinde uygulanabiliyor.

Dinlenme için gözlerin mutlaka kapatılması, belirli bir pozisyonda oturulması veya tamamen sessiz bir ortam oluşturulması gerekmiyor. Ancak araştırmalar, günlük hayatta uygulanabilecek ideal sürenin ve yöntemin henüz belirlenmediğini ortaya koyuyor.

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