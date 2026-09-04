İspanya'daki Madrid Malzeme Bilimi Enstitüsü araştırmacıları, su kaynaklarındaki PET nanoplastikleri manyetik olarak yakalayabilen demir oksit "nanoçiçekler" geliştirdi. Laboratuvar çalışmalarında bir gram nanoçiçeğin 10 bin miligrama kadar nanoplastik tutabildiği belirlendi. Yakalanan plastikler atık olarak bırakılmadı, sudaki ağır metalleri ve organik boyaları temizleyebilen yeniden kullanılabilir bir malzemenin parçasına dönüştürüldü.

Chemical Engineering Journal dergisinde yayımlanan araştırmada, manyetik özellik taşıyan demir oksit nanoparçacıkları kullanıldı. Çiçeği andıran çok çekirdekli yapıları nedeniyle bu parçacıklar "nanoçiçek" olarak adlandırıldı.

Laboratuvar deneylerinde bir gram manyetik nanoçiçeğin 10 bin miligrama kadar PET nanoplastik yakalayabildiği kaydedildi. Araştırma ekibi, bu kapasitenin şimdiye kadar bildirilen sonuçlar arasında öne çıktığını belirtti.

Nanoçiçekler suya eklendiğinde PET nanoplastiklerin yüzeyine tutunuyor. Plastik parçacıklar böylece manyetik özellik kazanıyor ve mıknatıs yardımıyla sudan ayrılabiliyor.

Nanoplastiklerin çok küçük olması, bu parçacıkların mevcut arıtma süreçlerinde tespit edilmesini ve sudan uzaklaştırılmasını güçleştiriyor.

Araştırmanın başlıca yazarlarından ICMM-CSIC araştırmacısı Alvaro Gallo-Cordova, güneş ışığı ve fiziksel aşınmanın plastikler üzerinde zımpara benzeri bir etki oluşturduğunu belirtti. Gallo-Cordova, ortaya çıkan çok ince plastik parçacıkların toprağa ve su kaynaklarına karışabildiğini aktardı.

Kullanım ömrünü tamamladıktan sonra çevreye karışan PET atıklar, güneş ışığına ve fiziksel aşınmaya maruz kalıyor. Bu süreç, plastiklerin zamanla gözle görülemeyecek boyutlardaki parçacıklara ayrılmasına yol açıyor.

NANOÇİÇEKLER PLASTİKLERİ MANYETİK HALE GETİRDİ

Bilim insanları, nanoplastikleri sudan ayırmak için demir oksidin manyetik özelliğinden yararlandı. Geliştirilen nanoçiçekler suya eklendiğinde PET parçacıklarının yüzeyine bağlandı.

Bu bağlantının ardından nanoplastikler manyetik özellik kazandı. Plastik parçacıklar daha sonra mıknatıs yardımıyla sudan ayrıldı.

Gallo-Cordova, nanoçiçeklerin çok sayıda çekirdekten oluştuğunu ve bu çekirdeklerin birlikte hareket ederek malzemenin manyetik özelliğini artırdığını açıkladı. Laboratuvar sonuçlarına göre bir gram nanoçiçek, 10 bin miligrama kadar PET nanoplastik yakaladı.

TOPLANAN PLASTİKLER ATILMADI

Araştırma ekibi, sudan ayrılan nanoplastikleri atık olarak bırakmak yerine yeniden kullandı. Nanoçiçeklerin PET parçacıklarının yüzeyinde kalmasıyla plastik içeren manyetik bir hibrit malzeme üretildi.

Deneylerde bu malzemenin sudaki ağır metalleri ve organik boyaları tutabildiği belirlendi. Elde edilen yapının bazı kirleticilerin katalitik yöntemlerle parçalanmasında da kullanılabildiği kaydedildi.

Gallo-Cordova, yöntemin temelini "Kirleticinin kendisini diğer kirleticileri ortadan kaldırmak için kullanıyoruz" sözleriyle açıkladı. Böylece suya karışan PET nanoplastikler, başka kirleticilerin temizlenmesinde kullanılabilen bir ham maddeye dönüştürüldü.