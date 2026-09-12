Mekiye Akyel, 17 Ekim 2024’te Siirt’in Baykan ilçesinde kaybolmasının ardından cansız bedenine ulaşılamadı. (Foto: DHA)

"TANDIR SABAHA KADAR YANDI"

Dosya kapsamında Akyel'in kaybolduğu değerlendirilen bölgede yaklaşık 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelin katılımıyla arama çalışması yapıldı. Dijital veriler, HTS ve PTS kayıtları, tanık ifadeleri ile şüphelilerin beyanları incelendi. Tanık beyanlarında, aileye ait tandırın olay gecesi sabaha kadar yakıldığı ve Akyel'in bedeninin burada yok edilmiş olabileceği iddia edildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında yaklaşık 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arama çalışması yürütüldüğünü, dijital veriler, HTS ve PTS kayıtları, tanık ifadeleri ile şüpheli beyanlarının incelendiğini ve 5 şüpheli hakkında 'töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ceza talep edilerek, iddianame düzenlendiğini bildirdi.

Akyel'in ailesi 4 çocuk annesi kadını bulabilmek için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. (Foto: ahaber.com.tr - Ekran Görüntüsü)

"KARDEŞİMİN EN AZINDAN BİR MEZARI OLSUN"

İddianamenin hazırlanmasının ardından Mardin'e avukatıyla gelen Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir, soruşturmanın yalnızca iddianameyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ederek, "Soruşturmanın iddianameden ibaret kalmasını istemiyorum. Ben istiyorum ki bu iddianame faaliyete geçsin, en ağır şekilde cezalandırsınlar. Kardeşimin en azından bir mezarı olsun. Kardeşimin imam nikahlı eşi İsa, canlı yayında. 'Mekiye'yi öyle bir yok ettim ki, ölüler sana cevap veremez. Öyle bir yok etmişim ki devlet bile bulamayacak' ifadesini kullandı, bu ne demek? Yani ben bunun açıklamasını bekliyorum. Neden halen bir itiraf ve cansız beden yok? Ben bir vatandaş olarak hakkımı ve adaleti istiyorum. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları takdir ediyorum ancak sürecin sadece bir kağıt parçası olarak kalmasını istemiyorum. Annem her gün gözümün içine bakıyor, müjdeli bir haber duyabilmek için. Ona 'Kızının mezarını bile getiremedim' demek çok acı verici. Babam geçenlerde arayıp 'Bulunan kemikler Mekiye'ye mi ait?' diye sordu, olmadığını söylemek zorunda kaldım. Ailece her gün bu acıyla yaşıyoruz. Kardeşimin yüzde yüz tandırda yakıldığına inanıyorum. Tanık beyanları ortada; bir insan neden bayıla bayıla yediği tandır ekmeği ya da etini fırında bıraksın? Bir evin tandırı neden sabaha kadar yanar? Tüm bunlara dair elimizdeki video kayıtlarını da yetkili mercilerle paylaşacağız" dedi.