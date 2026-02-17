Mekiye Akyel'in kaybında sıcak gelişme! Korkunç ihbar sonrası eski eş gözaltında
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir işlenen Mekiye Akyel'in şüpheli kaybında flaş gelişme yaşandı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve hakkındaki ağır iddialarla dikkat çeken eski eş İsa Güç, program sonrası Siirt'te gözaltına alındı. Öte yandan ismini vermek istemeyen bir kişi, genç kadının kaybın ardından Güç'ün evindeki tandırın sabaha kadar yandığını öne sürdü.
Siirt'te 17 aydır kayıp olan 30 yaşındaki dört çocuk annesi Mekiye Akyel soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Genç kadının eski eşi İsa Güç, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEYE GİTTİ, BİR DAHA DÖNMEDİ
Edinilen bilgilere göre Mekiye Akyel'den 17 Ekim 2024 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin iddiasına göre Akyel, kaybolmadan kısa süre önce yakınlarını arayarak eski eşiyle görüşmeye gideceğini söyledi. Bu görüşmenin ardından genç kadına bir daha ulaşılamadı.
Aile üyeleri, Akyel'in telefonuna yaptıkları aramalara farklı bir kişinin cevap verdiğini öne sürerek olayın planlı olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını belirtti. Yakınları, kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep etti.
MÜGE ANLI'DA SICAK GELİŞME
Aile, uzun süredir kayıp olan Akyel için destek talebiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bugünkü canlı yayında dosyaya ilişkin dikkat çeken iddialar kamuoyuyla paylaşıldı.
Programa telefonla katılan eski eş İsa Güç ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Boşanmanın ardından Akyel ile herhangi bir iletişiminin bulunmadığını savunan Güç, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.
"SENİN SONUN DA MEKİYE GİBİ OLACAK" İDDİASI
Yayında gündeme gelen bir diğer iddiaya göre, İsa Güç'ün Akyel'in kaybolmasının ardından imam nikahıyla başka bir kadınla birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü. Canlı yayına bağlanan bir kadın, birlikte yaşadığı dönemde şiddet gördüğünü iddia ederek Güç'ün kendisine "Senin sonun da Mekiye gibi olacak" dediğini söyledi.