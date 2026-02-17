Mekiye Akyel'in kaybında sıcak gelişme! Korkunç ihbar sonrası eski eş gözaltında

Öte yandan, Akyel'in kaybolduğu gece köyde tandırın akşamdan sabaha kadar yandığı iddia edildi. Ayrıca kayıp tarihinden sonra Mekiye Akyel adına herhangi bir hastane kaydı, resmi işlem ya da ulaşım hareketine rastlanmadığı belirtildi. Bu durum, olayla ilgili şüpheleri artırdı.

ESKİ EŞ GÖZALTINDA

Canlı yayında paylaşılan bilgiler ve ihbarlar üzerine Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, İsa Güç'ü Batman'ın Kozluk ilçesinde gözaltına aldı.

Gözaltı sırasında "Ben bir şey yapmadım ki" dediği öğrenilen Güç, sağlık kontrolü için Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Güç'ün, "Ne dediysem arkasındayım" ve "Konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsa Güç'ün kardeşi ise "O mu yapmış? Her şey insanın aklına gelir" sözleriyle dikkat çekti.