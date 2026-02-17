CANLI YAYIN
Mekiye Akyel'in kaybında sıcak gelişme! Korkunç ihbar sonrası eski eş gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir işlenen Mekiye Akyel'in şüpheli kaybında flaş gelişme yaşandı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve hakkındaki ağır iddialarla dikkat çeken eski eş İsa Güç, program sonrası Siirt'te gözaltına alındı. Öte yandan ismini vermek istemeyen bir kişi, genç kadının kaybın ardından Güç'ün evindeki tandırın sabaha kadar yandığını öne sürdü.

Siirt'te 17 aydır kayıp olan 30 yaşındaki dört çocuk annesi Mekiye Akyel soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Genç kadının eski eşi İsa Güç, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEYE GİTTİ, BİR DAHA DÖNMEDİ

Edinilen bilgilere göre Mekiye Akyel'den 17 Ekim 2024 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin iddiasına göre Akyel, kaybolmadan kısa süre önce yakınlarını arayarak eski eşiyle görüşmeye gideceğini söyledi. Bu görüşmenin ardından genç kadına bir daha ulaşılamadı.

MÜGE ANLI'DAKİ MEKİYE AKYEL DOSYASINDA GÖZALTI KARARI

Aile üyeleri, Akyel'in telefonuna yaptıkları aramalara farklı bir kişinin cevap verdiğini öne sürerek olayın planlı olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını belirtti. Yakınları, kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

MÜGE ANLI'DA SICAK GELİŞME

Aile, uzun süredir kayıp olan Akyel için destek talebiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bugünkü canlı yayında dosyaya ilişkin dikkat çeken iddialar kamuoyuyla paylaşıldı.

Programa telefonla katılan eski eş İsa Güç ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Boşanmanın ardından Akyel ile herhangi bir iletişiminin bulunmadığını savunan Güç, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

"SENİN SONUN DA MEKİYE GİBİ OLACAK" İDDİASI

Yayında gündeme gelen bir diğer iddiaya göre, İsa Güç'ün Akyel'in kaybolmasının ardından imam nikahıyla başka bir kadınla birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü. Canlı yayına bağlanan bir kadın, birlikte yaşadığı dönemde şiddet gördüğünü iddia ederek Güç'ün kendisine "Senin sonun da Mekiye gibi olacak" dediğini söyledi.

KORKUNÇ İHBAR: TANDIR TÜM GECE YANDI

Öte yandan, Akyel'in kaybolduğu gece köyde tandırın akşamdan sabaha kadar yandığı iddia edildi. Ayrıca kayıp tarihinden sonra Mekiye Akyel adına herhangi bir hastane kaydı, resmi işlem ya da ulaşım hareketine rastlanmadığı belirtildi. Bu durum, olayla ilgili şüpheleri artırdı.

ESKİ EŞ GÖZALTINDA

Canlı yayında paylaşılan bilgiler ve ihbarlar üzerine Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, İsa Güç'ü Batman'ın Kozluk ilçesinde gözaltına aldı.

Gözaltı sırasında "Ben bir şey yapmadım ki" dediği öğrenilen Güç, sağlık kontrolü için Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Güç'ün, "Ne dediysem arkasındayım" ve "Konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsa Güç'ün kardeşi ise "O mu yapmış? Her şey insanın aklına gelir" sözleriyle dikkat çekti.

Sağlık kontrollerinin ardından Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Güç'ün geceyi karakolda geçirdiği ve ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

