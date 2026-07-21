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4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Siirt'te boşandıktan yalnızca bir gün sonra kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in dosyası, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelmişti. Kardeşinin öldürüldüğünü öne süren Halime Pilğir, uzun süredir tehdit edildiğini iddia ederken, aynı köyde 4 kadının da benzer şekilde öldürüldüğünü öne sürerek kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalarda bulundu.

4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar 1

Kayıp vakaları, şüpheli ölümler ve aile içi şiddet dosyalarının ele alındığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mekiye Akyel dosyası, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Siirt'te yaşayan 30 yaşındaki dört çocuk annesi Mekiye Akyel'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada tutuklamalar yaşanırken, ablası Halime Pilğir'in ortaya attığı iddialar dikkat çekti.

4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar 2

Mekiye Akyel, boşandıktan yalnızca bir gün sonra, 17 Ekim 2024'te kayboldu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan olayda, HTS kayıtlarına göre Akyel'in cep telefonu son kez eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal verdi. O tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski eşi İsa Güç ile kayınpederi İhsan Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar 3

YILLARCA ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilğir, SABAH gazetesine yaptığı açıklamada, kardeşinin evliliği boyunca eski eşi ve eşinin ailesi tarafından sistematik şiddete maruz bırakıldığını öne sürdü.

Pilğir, kardeşinin evliliğinin henüz üçüncü ayında eşinin ikinci bir kadınla evlenmek istediğini, Mekiye'nin ilk kaçma girişiminin ardından ağır şekilde darbedildiğini anlattı.

4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar 4

O dönemde Siirt Jandarma Komutanlığı'ndan telefon aldığını belirten Pilğir, Mekiye'nin kısa süre sonra bulunduğunu ancak sağ kolunun çatlak olduğunu ve şiddet gördüğünün tespit edildiğini söyledi.

Akyel'in daha sonra Siirt Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildiğini aktaran Pilğir, eski eşi ile ailesinin sığınma evinin çevresinde dolaşarak tehditlerde bulunduğunu iddia etti.

"BOŞANMAYI KABUL ETMELERİ BENİ ŞÜPHELENDİRDİ"

Halime Pilğir, kardeşinin boşanmasının ardından yaşananların kendisinde şüphe uyandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimin boşanmasını o aile yapısını bildiğim için çok şaşırarak karşıladım. Kendisine de 'Dikkat et, bunda bir iş var' dedim."

4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar 5

Pilğir'in anlatımına göre boşanma günü eski eşi, kayınpederi, kayınbiraderi ve görümcesinin eşi birlikte Mekiye'yi baba evine bıraktı. Eski eşinin ise babasına, "Kızına ve oğluna sahip çık. Abilerim, eniştelerim sizi öldürecek" dediğini öne sürdü.

"TELEFON KONUŞMASININ ARDINDAN BİR DAHA ULAŞAMADIK"

Halime Pilğir, kardeşiyle yaptığı son telefon görüşmesini de anlattı. İddiaya göre Mekiye Akyel, farklı bir numaradan arayarak çocuklarını görmeye gideceğini söyledi.

Konuşma sırasında yanında bir erkek sesi duyduğunu belirten Pilğir, sesin eski eşi İsa Güç'e ait olduğunu öğrenince endişelendiğini ifade etti. Bu telefon görüşmesinin ardından kardeşine bir daha ulaşamadığını söyledi.

4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar 6

"TANDIRIN SABAHA KADAR YANDIĞINI ANLATTILAR"

Pilğir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayına bağlanan bir tanığın, kaybolduğu gece İsa Güç'ün ailesinin evindeki tandırın sabaha kadar hiç sönmediğini anlattığını belirtti.

"KAVURMA YAPIYORUZ"

Bölgedeki yaşam koşullarında tandırın gece boyunca yanmasının olağan olmadığını söyleyen Pilğir, aile fertlerinin çevredekilere "Kavurma yapıyoruz" dediğinin aktarıldığını ifade etti.

Bu tanık anlatımına dayanarak kardeşinin tandırda yakılarak öldürüldüğünü düşündüğünü belirten Pilğir, Mekiye Akyel'in cansız bedenine ise halen ulaşılamadığını söyledi.

4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar 7

AYNI KÖYLE İLGİLİ YENİ İDDİALAR

Halime Pilğir, aynı köyde daha önce de benzer olayların yaşandığını öne sürdü. Saynur Süyüncü isimli dört çocuk annesi bir kadının 2021 yılında yakılarak öldürüldüğünü iddia eden Pilğir, olayın farklı şekilde kapatılmaya çalışıldığını savundu.

Pilğir, Saynur Süyüncü dosyasının yeniden soruşturulması için aileyi şikâyetçi olmaya ikna ettiklerini ve dosyanın yeniden başsavcılığa taşındığını söyledi.

4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar 8

TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Adalet mücadelesi nedeniyle kendisinin de tehdit edildiğini iddia eden Halime Pilğir, dosyadan çekilmesi için ailesine baskı yapıldığını öne sürdü.

4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar 9

Pilğir, kendisine satır fotoğrafları gönderildiğini ve tehdit mesajları aldığını ileri sürdü. Ayrıca Mekiye Akyel dosyası kapsamında İsa Güç'ün ağabeyi Hasan Güç ile eniştesi Ahmet Şişman ve bir kişinin daha gözaltına alındığını, savcılığın tutuklama talebine rağmen şüphelilerin mahkeme tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

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