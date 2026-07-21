4 kadın yakılarak öldürüldü iddiası! Müge Anlı'da aranan Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran açıklamalar

Siirt'te boşandıktan yalnızca bir gün sonra kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in dosyası, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelmişti. Kardeşinin öldürüldüğünü öne süren Halime Pilğir, uzun süredir tehdit edildiğini iddia ederken, aynı köyde 4 kadının da benzer şekilde öldürüldüğünü öne sürerek kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalarda bulundu.

Kayıp vakaları, şüpheli ölümler ve aile içi şiddet dosyalarının ele alındığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mekiye Akyel dosyası, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Siirt'te yaşayan 30 yaşındaki dört çocuk annesi Mekiye Akyel'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada tutuklamalar yaşanırken, ablası Halime Pilğir'in ortaya attığı iddialar dikkat çekti.

Mekiye Akyel, boşandıktan yalnızca bir gün sonra, 17 Ekim 2024'te kayboldu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan olayda, HTS kayıtlarına göre Akyel'in cep telefonu son kez eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal verdi. O tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski eşi İsa Güç ile kayınpederi İhsan Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

YILLARCA ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilğir, SABAH gazetesine yaptığı açıklamada, kardeşinin evliliği boyunca eski eşi ve eşinin ailesi tarafından sistematik şiddete maruz bırakıldığını öne sürdü. Pilğir, kardeşinin evliliğinin henüz üçüncü ayında eşinin ikinci bir kadınla evlenmek istediğini, Mekiye'nin ilk kaçma girişiminin ardından ağır şekilde darbedildiğini anlattı.

O dönemde Siirt Jandarma Komutanlığı'ndan telefon aldığını belirten Pilğir, Mekiye'nin kısa süre sonra bulunduğunu ancak sağ kolunun çatlak olduğunu ve şiddet gördüğünün tespit edildiğini söyledi. Akyel'in daha sonra Siirt Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildiğini aktaran Pilğir, eski eşi ile ailesinin sığınma evinin çevresinde dolaşarak tehditlerde bulunduğunu iddia etti. "BOŞANMAYI KABUL ETMELERİ BENİ ŞÜPHELENDİRDİ" Halime Pilğir, kardeşinin boşanmasının ardından yaşananların kendisinde şüphe uyandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin boşanmasını o aile yapısını bildiğim için çok şaşırarak karşıladım. Kendisine de 'Dikkat et, bunda bir iş var' dedim."