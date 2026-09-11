Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 6 dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesinin kaldırıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatlarının güçlü eşgüdümüyle faili meçhul cinayetlerin üzerine kararlılıkla gidildiğini ifade etti.

6 CİNAYET DOSYASI DAHA AYDINLATILDI

Bakanlık bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirten Gürlek, böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesinin kaldırıldığını açıkladı.

BURSA'DA 7 YAŞINDAKİ MEDİNE'NİN ÖLÜMÜ

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosyada; olay yerindeki araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık beyanları birlikte değerlendirildi.

Şüpheli Erkan Edincik, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

DİYARBAKIR'DA 12 YIL SONRA KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin, yapılan DNA incelemesiyle 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi.

Dosyanın yeniden açılmasının ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İZMİR'DE 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde evine girmeye çalışan kişilerin peşinden gittikten sonra silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyasında kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtları incelendi.

İncelemeler sonucunda 8 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

MUŞ'TA 2011 YILINDAKİ CİNAYET YENİDEN İNCELENDİ

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyasında, 1988 yılına uzanan husumet ile olayın öncesi ve sonrasındaki hareketlilik HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla yeniden ortaya konuldu.

Olayla bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik adli işlemler devam ediyor.

NEVŞEHİR'DE 18 YILLIK DOSYA YENİDEN ELE ALINDI

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası yeniden ele alındı.

18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı.

7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlemler başlatıldı.

SİİRT'TE MEKİYE AKYEL DOSYASINDA İDDİANAME

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel'in dosyasında 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arama yapıldı.

Dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı biçimde incelendi.

Soruşturma sonucunda eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından iddianame düzenlendi.

GÜRLEK'TEN TEŞEKKÜR

Bakan Gürlek, dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan Bursa-Mustafakemalpaşa, Diyarbakır-Bismil, İzmir-Torbalı, Muş, Nevşehir-Ürgüp ve Siirt-Baykan Cumhuriyet başsavcılıklarına; il ve ilçe jandarma teşkilatlarının görevli birimlerine, JASAT ekiplerine, Adli Tıp Kurumuna ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Gürlek açıklamasında, "Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.