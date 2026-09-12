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Giresun'da feci kaza! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 23 kişi yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Giresun'da feci kaza! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 23 kişi yaralandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Şaplıca köyü Deliklitaş mevkiinde mevsimlik tarım işçilerinin taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet yolun kenarına devrilirken, yaralanan 23 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.

Şebinkarahisar-Dereli kara yolunun Şaplıca köyü Deliklitaş mevkisinde İ.T. yönetimindeki 44 PV 793 plakalı minibüs ile F.Ö'nün kullandığı 58 AGY 870 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.

Giresun'da meydana gelen kazada sürücü dahil 23 kişi hastanede tedavi altına alındı. (Foto: AA) Giresun'da meydana gelen kazada sürücü dahil 23 kişi hastanede tedavi altına alındı. (Foto: AA)

23 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler dahil 23 kişi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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