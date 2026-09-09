Çay bahçesinde gizli kamera skandalı! Erkekler tuvaletini canlı canlı izlemişler
Giriş Tarihi:
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde, görüntüleri uzaktan anlık ve canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği ele geçirildi. İşletmecinin dikkati sayesinde ortaya çıkarılan skandal üzerine polis, fail ya da failleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Manisa Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesindeki bir çay bahçesinin işletmecisi, erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek olduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, tuvalette detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu; alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edilerek muhafaza altına alındı.
Soruşturma başlatan polis, kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edip, yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.