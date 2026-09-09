Batıda yaz havası sürüyor, doğuda gece sıcaklıkları eksi değerlere indi: Yağışlar 14 Eylül’den sonra sıklaşacak
Türkiye’nin batısında yaz sıcaklıkları etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde gece değerleri belirgin biçimde düşüyor. Adil Tek, Ardahan’da sıcaklığın eksi 1 dereceyi gördüğünü, İstanbul’da ise 28-29 derecelik seyrin devam ettiğini belirtti. Yağışlı sistemlerin 14 Eylül’den sonra daha sık gelmeye başlayacağını söyledi.
Batı bölgelerde yaz sıcakları etkisini korurken yüksek rakımlı alanlarda sonbahar daha belirgin hissediliyor. A Haber canlı yayında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerini aktaran Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ardahan şehir merkezinde sıcaklığın bu sabah eksi 1 dereceye düştüğünü belirtti. İstanbul'da ise değerlerin 28-29 derece civarında seyrettiğini söyledi. Yurt genelinde yakın planda yağışın sınırlı kaldığını belirten Tek, yağışlı sistemlerin 14 Eylül'den sonra daha sık gelmeye başlayacağını kaydetti.
EGE VE ADANA'DA SICAKLIKLAR 37-38 DERECEYE ÇIKIYOR
Adil Tek, yüksek sıcaklıkların özellikle Ege Bölgesi ile Adana'da etkili olduğunu belirtti. Adana'da değerlerin yaklaşık 37-38 dereceye çıktığını söyleyen Tek, Antalya ile Muğla arasında da sıcaklığın zaman zaman 35-36 dereceye ulaştığını kaydetti.
Tek, batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrettiğini belirterek, İstanbul'da yaz aylarında 30 derecenin üzerine çıkan değerlerin artık 28-29 derece civarında kaldığını söyledi. Tek, "Yaz yine devam ediyor diyebiliriz çünkü sıcaklar 25 derecelerin üzerinde" değerlendirmesinde bulundu.
ARDAHAN ŞEHİR MERKEZİNDE SICAKLIK EKSİ 1'İ GÖRDÜ
Karadeniz ve yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmeye başladığını belirten Adil Tek, Ardahan şehir merkezinde sıcaklığın bu sabah eksi 1 dereceye indiğini söyledi.
2500 metrenin üzerindeki yüksek rakımlı bölgelerde eksi değerlerin görülmeye başladığını kaydeden Tek, Ardahan'ın şehir merkezi olarak ilk kez bu sabah eksi 1 dereceyi gördüğünü ifade etti.