Akdeniz’de yüksek sıcaklıklar devam ederken Antalya’da nem öne çıkıyor, Adana’da ise daha kuru hava koşulları görülüyor. ANTALYA'DA NEM YÜKSEK, ADANA'DA HAVA DAHA KURU Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'da 34, Adana'da 37 ve Hatay'da 32 derece civarında sıcaklık görüldüğünü vurgulayan Adil Tek, Antalya'da denizden gelen hafif esintinin etkili olduğunu bildirdi. Antalya'da nemin çok yüksek olduğunun altını çizerek, denizden esen rüzgarın nemi artırdığını, Adana'nın ise Antalya'ya göre daha kuru olduğunu ifade etti. Antalya'da sıcaklıkların 32-33 derece, gece değerlerinin ise zaman zaman 24-25 derece civarında olduğunu kaydetti.

İç Anadolu’da gündüz sıcaklıkları yüksek seyrini korurken gece değerlerinin düşmesiyle sıcaklık farkı belirginleşiyor. İÇ ANADOLU'DA GECE VE GÜNDÜZ FARKI ARTIYOR Yüksek basıncın oluşturduğu kararlı havanın İç Anadolu'da gece sıcaklıklarını düşürdüğünü belirten Tek, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının arttığını söyledi. Bölgede sıcaklıkların genel olarak 27-30 derece bandında bulunduğunu kaydeden Tek, Yozgat'ta 23 derece ölçüldüğünü belirtti. Önümüzdeki günlerde büyük bir değişiklik beklenmediğini aktararak, başkentte gece sıcaklıklarının da düştüğünü söyledi. KARADENİZ'DE YAKIN PLAN İÇİN YAĞIŞ YOK Karadeniz'de yakın vadede yağış beklenmediğini belirten Adil Tek, bu durumun pazartesiye kadar devam edebileceğini söyledi. Bölgedeki sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıktığını, batı kesimlerde değerlerin daha yüksek olduğunu aktardı. Karabük'te sıcaklığın 31 dereceye çıktığını belirten uzman, Artvin'de 24 derece civarında değerler görüldüğünü söyledi. Trabzon'da ise gündüz sıcaklıklarının 24-26, gece sıcaklıklarının 18-19 derece civarında seyrettiğini açıkladı