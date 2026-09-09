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Batıda yaz havası sürüyor, doğuda gece sıcaklıkları eksi değerlere indi: Yağışlar 14 Eylül’den sonra sıklaşacak

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Batıda yaz havası sürüyor, doğuda gece sıcaklıkları eksi değerlere indi: Yağışlar 14 Eylül’den sonra sıklaşacak

Türkiye’nin batısında yaz sıcaklıkları etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde gece değerleri belirgin biçimde düşüyor. Adil Tek, Ardahan’da sıcaklığın eksi 1 dereceyi gördüğünü, İstanbul’da ise 28-29 derecelik seyrin devam ettiğini belirtti. Yağışlı sistemlerin 14 Eylül’den sonra daha sık gelmeye başlayacağını söyledi.

Batı bölgelerde yaz sıcakları etkisini korurken yüksek rakımlı alanlarda sonbahar daha belirgin hissediliyor. A Haber canlı yayında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerini aktaran Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ardahan şehir merkezinde sıcaklığın bu sabah eksi 1 dereceye düştüğünü belirtti. İstanbul'da ise değerlerin 28-29 derece civarında seyrettiğini söyledi. Yurt genelinde yakın planda yağışın sınırlı kaldığını belirten Tek, yağışlı sistemlerin 14 Eylül'den sonra daha sık gelmeye başlayacağını kaydetti.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerini aktararak sıcaklık, yağış ve rüzgarın bölgelere göre seyrini anlattı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerini aktararak sıcaklık, yağış ve rüzgarın bölgelere göre seyrini anlattı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

EGE VE ADANA'DA SICAKLIKLAR 37-38 DERECEYE ÇIKIYOR

Adil Tek, yüksek sıcaklıkların özellikle Ege Bölgesi ile Adana'da etkili olduğunu belirtti. Adana'da değerlerin yaklaşık 37-38 dereceye çıktığını söyleyen Tek, Antalya ile Muğla arasında da sıcaklığın zaman zaman 35-36 dereceye ulaştığını kaydetti.

9 EYLÜL İSTANBUL VE YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Tek, batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrettiğini belirterek, İstanbul'da yaz aylarında 30 derecenin üzerine çıkan değerlerin artık 28-29 derece civarında kaldığını söyledi. Tek, "Yaz yine devam ediyor diyebiliriz çünkü sıcaklar 25 derecelerin üzerinde" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek kesimlerde gece sıcaklıkları hızla düşerken Ardahan şehir merkezinde termometreler sabah saatlerinde eksi 1 dereceyi gördü.Yüksek kesimlerde gece sıcaklıkları hızla düşerken Ardahan şehir merkezinde termometreler sabah saatlerinde eksi 1 dereceyi gördü.

ARDAHAN ŞEHİR MERKEZİNDE SICAKLIK EKSİ 1'İ GÖRDÜ

Karadeniz ve yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmeye başladığını belirten Adil Tek, Ardahan şehir merkezinde sıcaklığın bu sabah eksi 1 dereceye indiğini söyledi.

2500 metrenin üzerindeki yüksek rakımlı bölgelerde eksi değerlerin görülmeye başladığını kaydeden Tek, Ardahan'ın şehir merkezi olarak ilk kez bu sabah eksi 1 dereceyi gördüğünü ifade etti.

Yurt genelinde yağışsız hava etkisini sürdürürken yağışlı sistemlerin 14 Eylül’den sonra daha sık görülmesi bekleniyor.Yurt genelinde yağışsız hava etkisini sürdürürken yağışlı sistemlerin 14 Eylül’den sonra daha sık görülmesi bekleniyor.

YAĞIŞLI SİSTEMLER 14 EYLÜL'DEN SONRA SIKLAŞACAK

Adil Tek, kuzeydeki yüksek basıncın Türkiye üzerindeki havayı daha kararlı hale getirdiğini ve yağışların büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti. Cuma gününe kadar yurt genelinde yağış olmadığını söyleyen Tek, cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda Van ve Hakkari çevresinde bir miktar yağış görüleceğini aktardı.

Yağışlı sistemlerin ayın 14'ünden sonra daha sık gelmeye başlayacağını belirten Tek, İstanbul'da ekim ve kasım aylarındaki yağışların ortalamaların üzerine çıktığını söyledi.

İstanbul’da sıcaklıklar 28-29 derece civarında seyrederken poyrazın üç gün boyunca zaman zaman saatte 40-50 kilometreye ulaşması bekleniyor.İstanbul’da sıcaklıklar 28-29 derece civarında seyrederken poyrazın üç gün boyunca zaman zaman saatte 40-50 kilometreye ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL'DA POYRAZ 40-50 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

İstanbul'da sıcaklıkların 28-29 derece seviyesinde fazla değişmeden devam ettiğini belirten Tek, gece sıcaklıklarının ise 19-20 dereceye düştüğünü söyledi.

Meteoroloji uzmanı, bugün, yarın ve cuma günü öğle saatlerinde poyrazın etkisini artıracağını belirterek rüzgar hızının zaman zaman saatte 40-50 kilometreye kadar çıkacağını kaydetti.

İzmir’de yakın vadede yağış beklenmezken pazar günü sıcaklığın 34 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.İzmir’de yakın vadede yağış beklenmezken pazar günü sıcaklığın 34 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

İZMİR'DE PAZAR GÜNÜ SICAKLIK 34 DERECEYE ÇIKIYOR

Ege Bölgesi'nde Aydın'da sıcaklıkların 37 derece civarında olduğunu belirten Tek, İzmir'de ise yakın vadede büyük bir değişiklik beklenmediğini söyledi.

İzmir'de sıcaklığın pazar günü 34 dereceye kadar çıkacağını kaydeden uzman, gece değerlerinin 20-21 derece civarında seyredeceğini ve yakın plan için yağış görünmediğini belirtti. Tek, pazardan sonra Ege'den gelecek sistemlerin bulunduğunu da ifade etti.

Akdeniz’de yüksek sıcaklıklar devam ederken Antalya’da nem öne çıkıyor, Adana’da ise daha kuru hava koşulları görülüyor.Akdeniz’de yüksek sıcaklıklar devam ederken Antalya’da nem öne çıkıyor, Adana’da ise daha kuru hava koşulları görülüyor.

ANTALYA'DA NEM YÜKSEK, ADANA'DA HAVA DAHA KURU

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'da 34, Adana'da 37 ve Hatay'da 32 derece civarında sıcaklık görüldüğünü vurgulayan Adil Tek, Antalya'da denizden gelen hafif esintinin etkili olduğunu bildirdi.

Antalya'da nemin çok yüksek olduğunun altını çizerek, denizden esen rüzgarın nemi artırdığını, Adana'nın ise Antalya'ya göre daha kuru olduğunu ifade etti. Antalya'da sıcaklıkların 32-33 derece, gece değerlerinin ise zaman zaman 24-25 derece civarında olduğunu kaydetti.

İç Anadolu’da gündüz sıcaklıkları yüksek seyrini korurken gece değerlerinin düşmesiyle sıcaklık farkı belirginleşiyor.İç Anadolu’da gündüz sıcaklıkları yüksek seyrini korurken gece değerlerinin düşmesiyle sıcaklık farkı belirginleşiyor.

İÇ ANADOLU'DA GECE VE GÜNDÜZ FARKI ARTIYOR

Yüksek basıncın oluşturduğu kararlı havanın İç Anadolu'da gece sıcaklıklarını düşürdüğünü belirten Tek, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının arttığını söyledi.

Bölgede sıcaklıkların genel olarak 27-30 derece bandında bulunduğunu kaydeden Tek, Yozgat'ta 23 derece ölçüldüğünü belirtti. Önümüzdeki günlerde büyük bir değişiklik beklenmediğini aktararak, başkentte gece sıcaklıklarının da düştüğünü söyledi.

KARADENİZ'DE YAKIN PLAN İÇİN YAĞIŞ YOK

Karadeniz'de yakın vadede yağış beklenmediğini belirten Adil Tek, bu durumun pazartesiye kadar devam edebileceğini söyledi. Bölgedeki sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıktığını, batı kesimlerde değerlerin daha yüksek olduğunu aktardı.

Karabük'te sıcaklığın 31 dereceye çıktığını belirten uzman, Artvin'de 24 derece civarında değerler görüldüğünü söyledi. Trabzon'da ise gündüz sıcaklıklarının 24-26, gece sıcaklıklarının 18-19 derece civarında seyrettiğini açıkladı

Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 40 derecenin altına gerilerken gündüz değerleri genel olarak 35-36 derece civarında seyrediyor.Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 40 derecenin altına gerilerken gündüz değerleri genel olarak 35-36 derece civarında seyrediyor.

GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ALTINA İNDİ

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların artık 40 derecenin altına düşmeye başladığını belirten Tek, değerlerin genel olarak 35-36 derece civarında seyrettiğini söyledi. Gece sıcaklıklarının da 20-21 dereceye indiğini, kuzeye çıkıldıkça sıcaklığın biraz daha düştüğünü bildirdi.

Şanlıurfa'da sıcaklığın 35-36 derece civarında olduğuna değinen Tek, hafta sonuna doğru Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yeniden arttığını vurguladı. Yakın plan için bölgede yağış görünmediğini ifade eden uzman, uzun vadeli tahminlere göre Güneydoğu Anadolu'nun ekim ve kasım aylarında bol yağış alacağını söyledi.

ARDAHAN'DA GECE SICAKLIĞI YİNE EKSİ 1'E İNECEK

Doğu Anadolu'da güneye doğru sıcaklıkların 30 derece civarında olduğunu, kuzeye çıkıldıkça en yüksek değerlerin 20-21 derece seviyelerine gerilediğini belirten Tek, Ardahan'da gece sıcaklığının yeniden eksi 1 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini söyledi.

Erzurum'da ilerleyen günlerde ülke genelindeki sıcaklık artışının görüleceğini belirten Adil Tek, sıcaklığın 28 dereceye kadar çıkacağını ifade etti. Uzman, bölgede sonbaharın etkilerinin hissedilmeye başladığını ancak yaz havasının bir süre daha süreceğini açıkladı.

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