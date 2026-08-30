Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında yeni gelişme! Bir şüpheli daha gözaltında
İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde kadın müşterilere ait mahrem görüntülerin gizli kameralarla kaydedilerek sosyal medya platformlarında ücret karşılığında yayımlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada bir şüpheli daha gözaltına alındı. Küçükçekmece'deki adresinde yakalanan A.Ç.'nin evinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir güzellik merkezinde kadın müşterilere ait mahrem görüntülerin gizli kameralarla kaydedilerek sosyal medyada para karşılığında satıldığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli daha tespit edildi.
Ekipler, 30 yaşındaki şüpheli A.Ç.'yi Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
NE OLMUŞTU?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş., M.Y., B.M.A. ve F.C.K.'nin Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bu görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirilmiş, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edilmişti.
Yapılan incelemelerde 14 bin görüntünün "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı ve X kanalları üzerinden ücret karşılığında yayımlandığı tespit edilmişti.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C., "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.