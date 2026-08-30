Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında yeni gelişme! Bir şüpheli daha gözaltında

İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde kadın müşterilere ait mahrem görüntülerin gizli kameralarla kaydedilerek sosyal medya platformlarında ücret karşılığında yayımlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada bir şüpheli daha gözaltına alındı. Küçükçekmece'deki adresinde yakalanan A.Ç.'nin evinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir güzellik merkezinde kadın müşterilere ait mahrem görüntülerin gizli kameralarla kaydedilerek sosyal medyada para karşılığında satıldığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. BAKIRKÖY'DE GÜZELLİK MERKEZİNDEKİ GİZLİ KAMERA SORUŞTURMASI: 1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli daha tespit edildi. Ekipler, 30 yaşındaki şüpheli A.Ç.'yi Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. NE OLMUŞTU? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş., M.Y., B.M.A. ve F.C.K.'nin Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bu görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatmıştı.