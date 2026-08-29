Güzellik merkezinde rezalet: Lazer cihazına gizli kamera koyup 14 bin mahrem videoyu satmışlar
İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezine düzenlenen operasyonda dehşete düşüren bir şebeke çökertildi. Lazer epilasyon cihazlarının içine gizli kamera düzeneği yerleştirerek müşterilerin en mahrem anlarını kaydeden şüphelilerin, 14 bin videoyu Telegram ve sosyal medya kanalları üzerinden ücret karşılığı sattığı ortaya çıktı. Olayla ilgili iş yeri sahibi ve düzeneği kuran 2 zanlı gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezine yönelik emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformlarında para karşılığı satıldığı ortaya çıktı.
GÜZELLİK CİHAZLARININ İÇİNE GİZLİ DÜZENEK KURMUŞLAR
İş yerinde yapılan detaylı aramalarda ortaya çıkan manzara pes dedirtti. Ekiplerin incelemelerinde 1 adet aktif gizli kamera düzeneği yerleştirilmiş RIP cihazı, 6 adet sökülü vaziyette RIP cihazı, çok sayıda dijital materyal ve depolama aygıtı ele geçirildi.
14 BİN MAHREM GÖRÜNTÜYÜ TELEGRAM'DA SATTILAR
Siber ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde skandalın boyutu gözler önüne serildi.
Zanlıların, müşterilerin haberi olmadan çekilen 14 bin video kaydını "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı ile X (Twitter) kanalları üzerinden ücret karşılığında abonelerine izlettiği belirlendi.