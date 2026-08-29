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Güzellik merkezinde rezalet: Lazer cihazına gizli kamera koyup 14 bin mahrem videoyu satmışlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezine düzenlenen operasyonda dehşete düşüren bir şebeke çökertildi. Lazer epilasyon cihazlarının içine gizli kamera düzeneği yerleştirerek müşterilerin en mahrem anlarını kaydeden şüphelilerin, 14 bin videoyu Telegram ve sosyal medya kanalları üzerinden ücret karşılığı sattığı ortaya çıktı. Olayla ilgili iş yeri sahibi ve düzeneği kuran 2 zanlı gözaltına alındı.

Güzellik merkezinde rezalet: Lazer cihazına gizli kamera koyup 14 bin mahrem videoyu satmışlar 1

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezine yönelik emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Güzellik merkezinde rezalet: Lazer cihazına gizli kamera koyup 14 bin mahrem videoyu satmışlar 2

Müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformlarında para karşılığı satıldığı ortaya çıktı.

Güzellik merkezinde rezalet: Lazer cihazına gizli kamera koyup 14 bin mahrem videoyu satmışlar 3

GÜZELLİK CİHAZLARININ İÇİNE GİZLİ DÜZENEK KURMUŞLAR

İş yerinde yapılan detaylı aramalarda ortaya çıkan manzara pes dedirtti. Ekiplerin incelemelerinde 1 adet aktif gizli kamera düzeneği yerleştirilmiş RIP cihazı, 6 adet sökülü vaziyette RIP cihazı, çok sayıda dijital materyal ve depolama aygıtı ele geçirildi.

Güzellik merkezinde rezalet: Lazer cihazına gizli kamera koyup 14 bin mahrem videoyu satmışlar 4

14 BİN MAHREM GÖRÜNTÜYÜ TELEGRAM'DA SATTILAR

Siber ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde skandalın boyutu gözler önüne serildi.

Güzellik merkezinde rezalet: Lazer cihazına gizli kamera koyup 14 bin mahrem videoyu satmışlar 5

Zanlıların, müşterilerin haberi olmadan çekilen 14 bin video kaydını "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı ile X (Twitter) kanalları üzerinden ücret karşılığında abonelerine izlettiği belirlendi.

Güzellik merkezinde rezalet: Lazer cihazına gizli kamera koyup 14 bin mahrem videoyu satmışlar 6

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Suç eşyalarına el konulurken, skandalın adresi olan iş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu tespit edilen diğer şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Güzellik merkezinde rezalet: Lazer cihazına gizli kamera koyup 14 bin mahrem videoyu satmışlar 7

Emniyete götürülen iki zanlı hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "Müstehcenlik" suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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