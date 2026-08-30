Bakırköy'de güzellik merkezinde skandal! Müşterilerin gizli görüntülerini çekip parayla satmışlar: 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul Bakırköy’de bir güzellik ve epilasyon merkezinde, müşterilerin rızası dışında gizlice kaydedilen mahrem görüntülerin Telegram üzerinden kurulan bir kanalda para karşılığında satıldığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren skandalın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, işletme sahibi ve kamera sistemini kuran kişinin ardından hesabı yöneten şüpheli de yakalanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi.
Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde akıllara durgunluk veren bir skandal ortaya çıktı. Merkezde hizmet alan müşterilerin, bilgileri ve rızaları dışında gizli kamera düzenekleriyle görüntülerinin kaydedildiği belirlendi.
Söz konusu mahrem kayıtların, "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı üzerinden ücret karşılığında üçüncü şahısların erişimine sunulduğu tespit edildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından adli makamlar harekete geçti.
ÖNCE İŞLETME SAHİBİ, ARDINDAN KANAL YÖNETİCİSİ YAKALANDI
Yürütülen soruşturmanın ilk aşamasında, güzellik merkezinin işletmecisi ile iş yerine gizli kamera sistemini kurduğu belirlenen şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, görüntüleri sosyal medya üzerinden pazarlayan "Secret TV +18" isimli Telegram hesabının kullanıcısının da kimliğini tespit etti.
TUTUKLU SAYISI 3'E YÜKSELDİ: DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Yakalanan hesap yöneticisi hakkında yürütülen adli işlemler sonucunda şüpheli, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlamaları kapsamında tutuklandı.
Operasyonlar kapsamında suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve suç eşyasına el konulurken merkez sahibi, kamerayı kuran kişi ve hesap yöneticisi olmak üzere toplam 3 kişi cezaevine gönderildi.
KARA GELİR VE MAĞDUR SAYISI MERCEK ALTINDA
Skandalın boyutlarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü soruşturma sürüyor. Görüntülerin elde edilme ve servis edilme yöntemleri, mağdur sayısı, kayıtların başka platformlara veya kişilere aktarılıp aktarılmadığı ile söz konusu yasa dışı faaliyetten elde edilen gelirin ve olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti için incelemeler derinleştirilerek devam ediyor.