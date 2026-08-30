Bakırköy'de güzellik merkezinde skandal! Müşterilerin gizli görüntülerini çekip parayla satmışlar: 3 şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde akıllara durgunluk veren bir skandal ortaya çıktı. Merkezde hizmet alan müşterilerin, bilgileri ve rızaları dışında gizli kamera düzenekleriyle görüntülerinin kaydedildiği belirlendi.

TUTUKLU SAYISI 3'E YÜKSELDİ: DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Yakalanan hesap yöneticisi hakkında yürütülen adli işlemler sonucunda şüpheli, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve suç eşyasına el konulurken merkez sahibi, kamerayı kuran kişi ve hesap yöneticisi olmak üzere toplam 3 kişi cezaevine gönderildi.

KARA GELİR VE MAĞDUR SAYISI MERCEK ALTINDA

Skandalın boyutlarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü soruşturma sürüyor. Görüntülerin elde edilme ve servis edilme yöntemleri, mağdur sayısı, kayıtların başka platformlara veya kişilere aktarılıp aktarılmadığı ile söz konusu yasa dışı faaliyetten elde edilen gelirin ve olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti için incelemeler derinleştirilerek devam ediyor.