Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: Sopa ve tekmeler havada uçuştu

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda önceki gün alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan kavga büyük paniğe neden oldu. Sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda ortalık savaş alanına döndü.