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Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: Sopa ve tekmeler havada uçuştu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: Sopa ve tekmeler havada uçuştu

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda önceki gün alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan kavga büyük paniğe neden oldu. Sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda ortalık savaş alanına döndü.

Korkutan olay, önceki gün Sur ilçesinde bulunan canlı hayvan borsasında meydana geldi.

TARTIŞMA TAŞLI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeni ile başlayan tartışma bir anda taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kısa sürede neredeyse alandaki tüm vatandaşların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavga anı cep telefonu kameralarına yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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