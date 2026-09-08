Kış bu yıl erken geldi! Bir kentte sıcaklık -5 dereceye düştü, vatandaşlar şaşkına döndü

Eylül ayının ilk günlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kış kendini gösterdi. Rize’nin 3 bin 100 rakımlı Tahpur Yaylası kar yağışıyla beyaza bürünürken, Kars’ta gece sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu.