Kış bu yıl erken geldi! Bir kentte sıcaklık -5 dereceye düştü, vatandaşlar şaşkına döndü
Eylül ayının ilk günlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kış kendini gösterdi. Rize’nin 3 bin 100 rakımlı Tahpur Yaylası kar yağışıyla beyaza bürünürken, Kars’ta gece sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu.
Yaz mevsiminin hemen ardından sonbaharın ilk günleriyle birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar aniden düştü.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bin 100 metre yükseklikte bulunan Tahpur Yaylası'nda bastıran kar yağışı her yeri beyaza bürürken, Kars'ta ise gece sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar geriledi.
"EYLÜL AYINDA KIŞ GELDİ, HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK"
Sabah işe gitmek üzere araçlarının başına geçen vatandaşlar, buzla kaplanan camları temizlemekte zorlandı.
Bölge sakinleri ve işletmeciler, "Eylül ayında kış geldi, hazırlıksız yakalandık" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
YÜKSEK KESİMLER İÇİN UYARI
Yüksek kesimlerde hızla değişen hava koşulları nedeniyle yetkililer ve yerel işletmeciler, bölgeye seyahat edecek vatandaşları uyardı.
Aniden bastıran kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle özellikle gece saatlerinde açık alana park edilen araçlarda don olayları yaşanırken, dondurucu havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.