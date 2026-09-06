Denizli'de bir restoranda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşanan olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri restoran ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi 49. Sokak'ta faaliyet gösteren restoranda gece saatlerinde dehşet yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA BİR ANDA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Gerilimin tırmanmasıyla taraflar birbirine ateş açtı. Silah sesleri çevrede büyük paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

RESTORANDA KANLI BİLANÇO

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı çatışmada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri restoran ve çevresini güvenlik çemberine alırken, olay yerinde inceleme başlatıldı. Çatışmanın çıkış nedeni ve tarafların kimliklerine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.