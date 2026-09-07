Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada, 2012 doğumlu olduğu öğrenilen A.K.'nin, aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı. Olayda M.T.D.'nin de başka kişiler tarafından darbedildiği iddia edilirken, iki yaralı da hastanede tedavi altına alındı.



TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 3 YERİNDEN BIÇAKLANDI



Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Menteşe Kent Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan A.K. ile M.T.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.'nin M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı.