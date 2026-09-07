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Muğla’da meydanda bıçaklı kavga! 14 yaşındaki çocuk yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muğla’da meydanda bıçaklı kavga! 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada, 2012 doğumlu A.K., aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı. Olay sırasında M.T.D.’nin de başka kişilerce darbedildiği iddia edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada, 2012 doğumlu olduğu öğrenilen A.K.'nin, aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı. Olayda M.T.D.'nin de başka kişiler tarafından darbedildiği iddia edilirken, iki yaralı da hastanede tedavi altına alındı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Menteşe Kent Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan A.K. ile M.T.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.'nin M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde bıçaklı kavga çıktı. (İHA)Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde bıçaklı kavga çıktı. (İHA)

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içerisinde kalan A.K., olayın ardından bölgeye gelen kuzenleri tarafından Menteşe Öğretmenevi'ne götürüldü. Burada sağlık ve polis ekiplerinden yardım istendi.

2012 doğumlu A.K., çıkan kavgada üç yerinden bıçaklandı. (İHA)2012 doğumlu A.K., çıkan kavgada üç yerinden bıçaklandı. (İHA)

HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan olay sırasında M.T.D.'nin de başka kişiler tarafından darp edildiği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. A.K. ve M.T.D., ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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