Muğla’da meydanda bıçaklı kavga! 14 yaşındaki çocuk yaralandı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada, 2012 doğumlu A.K., aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı. Olay sırasında M.T.D.’nin de başka kişilerce darbedildiği iddia edildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada, 2012 doğumlu olduğu öğrenilen A.K.'nin, aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı. Olayda M.T.D.'nin de başka kişiler tarafından darbedildiği iddia edilirken, iki yaralı da hastanede tedavi altına alındı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 3 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Menteşe Kent Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan A.K. ile M.T.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.'nin M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Kanlar içerisinde kalan A.K., olayın ardından bölgeye gelen kuzenleri tarafından Menteşe Öğretmenevi'ne götürüldü. Burada sağlık ve polis ekiplerinden yardım istendi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Öte yandan olay sırasında M.T.D.'nin de başka kişiler tarafından darp edildiği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. A.K. ve M.T.D., ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.