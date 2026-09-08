Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olan M.A. ile S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., S.Ö. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.