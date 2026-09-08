Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadaşı S.Ö. tarafından bıçakla yaralanan M.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olan M.A. ile S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., S.Ö. tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.