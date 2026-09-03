Batan gemide yolculuk yapan ve kaybolan 33 yaşındaki Mustafa Demir ile 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan ve kaybolan Mahmut Demir'in denizden çıkarılan çantasındaki oyuncaklar yürekleri burktu. Demir'in iki evladı olduğu ve oyuncakları Hatay'daki çocuklarına getirmek için aldığı anlaşıldı.

Mahmut Demir'in batan geminin enkazından çıkarılan çantası, birlikte yolculuk yapmak için gemiye bindikleri yakını Abdullah Demir'e teslim edildi.

Abdullah Demir'in çantayı açmasıyla kayıp Mahmut Demir'in iki evladına götürmek için aldığı hediye oyuncaklar ortaya çıktı. Çantadan çıkan oyuncaklar yürekleri burktu.

"DAHA VALİZLERİ VAR AMA ONLARI BULAMADILAR"

Çantadan oyuncakların çıktığını anlatan Abdullah Demir, "Mahmut Demir'in eşyaları ve çocuklarına aldığı oyuncaklar var. Yani daha valizleri var ama onları bulamadılar." dedi.