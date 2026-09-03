Erzincan yaylalarını dolu vurdu! Çadırlar su altında kaldı
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aniden bastıran şiddetli dolu ve sağanak yağış, yaylaları adeta göle çevirdi. Zorlu şartlar altında tulum peyniri üretimi yapan üreticilerin çadırları su altında kalırken, üreticiler hem hayvanlarını korumak hem de biriken suları tahliye etmek için yoğun mücadele verdi.
Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli dolu yağışının ardından yaylalarda kısa sürede su baskınları meydana geldi. Peynir üreticilerinin barınma ve üretim amacıyla kullandığı çadırları su basarken, çevrede biriken sular nedeniyle üreticiler zor anlar yaşadı.
Yağıştan küçükbaş hayvanlar da olumsuz etkilendi. Yağmur ve dolu nedeniyle ıslanan hayvanların soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için üreticiler yoğun çaba gösterdi.
Üreticiler, bir yandan hayvanlarını korumaya çalışırken diğer yandan çadırlara dolan suyu tahliye etmek için uğraştı.
Yaylalarda zorlu şartlar altında hayvancılık ve tulum peyniri üretimi yapan üreticiler, aniden bastıran dolu yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirtti.