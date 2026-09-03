Erzincan yaylalarını dolu vurdu! Çadırlar su altında kaldı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aniden bastıran şiddetli dolu ve sağanak yağış, yaylaları adeta göle çevirdi. Zorlu şartlar altında tulum peyniri üretimi yapan üreticilerin çadırları su altında kalırken, üreticiler hem hayvanlarını korumak hem de biriken suları tahliye etmek için yoğun mücadele verdi.