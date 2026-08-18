Elazığ'da akıllara durgunluk veren olay! Kurt sandığı eşini tüfekle vurarak öldürdü

Elazığ'da küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla kurt girdiğini zannederek av tüfeğiyle ateş eden 61 yaşındaki M.K., 51 yaşındaki eşi Hasret Kuş'u vurdu.

Olay, merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün önce besledikleri küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kurtların girdiğini gören hayvan sahibi M.K., av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı.

EŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde ağıldan ses duyan M.K., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Ateşin ardından ağıla giden M.K., eşi Hasret Kuş'u tüfekle vurduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.