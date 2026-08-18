Kahramanmaraş'ta bir asra yakın süredir zamanı gösteriyor: Beyazıtlı Camii'nin her hafta kurulan 2 metrelik yaşayan mirası
Kahramanmaraş'taki tarihi Beyazıtlı Camii'nin duvarında bulunan yaklaşık 97 yıllık kurmalı saat, geçmişten günümüze ulaşan yapısıyla dikkati çekiyor. Cami imamı tarafından her hafta kurulan 2 metrelik saat, zamanı doğru biçimde göstermeyi sürdürüyor.
Kahramanmaraş'taki tarihi Beyazıtlı Camii'nin duvarında bulunan yaklaşık 97 yıllık kurmalı saat, üzerindeki süslemeleri ve 2 metrelik yapısıyla dikkati çekiyor. Cami imamı tarafından her hafta kurulan tarihi saat, çalışmaya devam ediyor.
Onikişubat ilçesinin Yörükselim Mahallesi'nde bulunan Beyazıtlı Camii, Beyazıtoğulları'ndan Hacı Abdullah Bey tarafından Hicri 1027, Miladi 1618 yılında yaptırıldı.
MİNARESİNDE 1805 TARİHLİ KİTABE BULUNUYOR
Çeşitli dönemlerde onarımdan geçirilen caminin minaresinde 1805 tarihli kitabe bulunuyor.
Caminin 6 Şubat depremlerinde hasar alan minaresi yeniden yapıldı. Çalışmaların ardından cami yeniden ibadete açıldı.
TARİHİ SAAT 97 YILDIR DUVARDA
Caminin içinde, duvarda asılı bulunan yaklaşık 97 yıllık saat dikkati çekiyor.
Saatin; Ulu Cami ve Acemli Cami için yaptırılan benzerleriyle birlikte kentin tarihi camilerinde kullanıldığı, ancak diğer iki camideki saatlerin günümüze ulaşmadığı öğrenildi.
Beyazıtlı Camii'ndeki saat ise üzerindeki süslemeleri ve yaklaşık 2 metrelik yapısıyla öne çıkıyor. Kurmalı sistemle çalışan tarihi saat, cami imamı tarafından her hafta kuruluyor.
"HER HAFTA KURUYORUZ VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"
Beyazıtlı Camii İmam Hatibi Veli Ceyhan, caminin 1618 yılına dayanan tarihiyle köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Ceyhan, tarihi saate ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Camimiz ahşap ve taş işçiliğinin en güzel örneklerine sahiptir. 100 yıla dayanan bir tarihi eserimiz vardır. Zamanı doğru bir biçimde göstermeye devam ediyor. Bu tarihi saatimiz şehrimizdeki 3 camiye yapılmış ve şuan sadece Beyazıtlı Camimizde bulunuyor diğer ikisi kaybolmuştur. Zamanı doğru bir şekilde bu saatimiz gösteriyor. Saat 2 metreliktir üzerinde sanat ve nakış işçiliğinin en güzel örnekleri bulunuyor. Camimizdeki tarihi saat kurmalıdır. Her hafta kuruyoruz ve çalışmaya devam ediyor. Bunu yapan usta bulunmadığı gibi tamirini yapabilecek usta da kalmadı" diye konuştu.