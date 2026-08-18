"HER HAFTA KURUYORUZ VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Beyazıtlı Camii İmam Hatibi Veli Ceyhan, caminin 1618 yılına dayanan tarihiyle köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Ceyhan, tarihi saate ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Camimiz ahşap ve taş işçiliğinin en güzel örneklerine sahiptir. 100 yıla dayanan bir tarihi eserimiz vardır. Zamanı doğru bir biçimde göstermeye devam ediyor. Bu tarihi saatimiz şehrimizdeki 3 camiye yapılmış ve şuan sadece Beyazıtlı Camimizde bulunuyor diğer ikisi kaybolmuştur. Zamanı doğru bir şekilde bu saatimiz gösteriyor. Saat 2 metreliktir üzerinde sanat ve nakış işçiliğinin en güzel örnekleri bulunuyor. Camimizdeki tarihi saat kurmalıdır. Her hafta kuruyoruz ve çalışmaya devam ediyor. Bunu yapan usta bulunmadığı gibi tamirini yapabilecek usta da kalmadı" diye konuştu.