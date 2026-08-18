Malatya’da korkutan şantiye yangını!
Giriş Tarihi:
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Polis çevre güvenliği alırken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.