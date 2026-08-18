Malatya’da korkutan şantiye yangını!

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.