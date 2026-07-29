Kağıthane'de aile kavgası: Amca bıçakladı yeğen pompalı tüfekle ateş açtı

İstanbul Kağıthane'de aynı binada yaşayan iki kardeş arasında tadilat gürültüsü nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre amca iki kişiyi bıçakladı, yeğeni ise pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişi ağır yaralanırken bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aynı binada yaşayan iki kardeş arasında çıktığı öne sürülen tartışma kanlı bitti. Olayda biri pompalı tüfekle, ikisi bıçakla yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. KAĞITHANE'DE AİLE KAVGASI: 3 KİŞİ YARALANDI Polis ekipleri, amcasına pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürülen 21 yaşındaki Agah Sırrı Ş.'yi hastanede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TADİLAT TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Atilla Ş. ile kardeşi Özcan Ş. arasında evde yapılan tadilattan kaynaklanan gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atilla Ş.'nin kardeşi Özcan Ş.'yi bıçakladığı öne sürüldü. Kavgayı ayırmak isteyen Hamza Ş.'nin de aynı olayda bıçakla yaralandığı iddia edildi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre Özcan Ş.'nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş., babası ve kardeşinin yaralanmasının ardından pompalı tüfekle amcası Atilla Ş.'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atilla Ş., Özcan Ş. ve Hamza Ş. ilk müdahalelerinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EVDE SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Agah Sırrı Ş.'nin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 7 tüfek şarjörü, 167 av tüfeği kartuşu ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi. Polis ekiplerinin Atilla Ş.'nin evinde yaptığı aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.