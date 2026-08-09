Oğlunun kavgasına tüfekle müdahale etti! 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde sokak ortasında başlayan tartışma, silahlı saldırıyla son buldu. Oğlu ile iki kişi arasındaki kavgaya müdahil olan 77 yaşındaki S.Y., av tüfeğiyle araçta bulunan şahıslara ateş açtı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken, olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.