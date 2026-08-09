Oğlunun kavgasına tüfekle müdahale etti! 2 kişi hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde sokak ortasında başlayan tartışma, silahlı saldırıyla son buldu. Oğlu ile iki kişi arasındaki kavgaya müdahil olan 77 yaşındaki S.Y., av tüfeğiyle araçta bulunan şahıslara ateş açtı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken, olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.
İlçenin Hürriyet Mahallesi Paşa Sokağı'nda U.Y. (34), M.Ç.Ş. (30) ve M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.'nin babası S.Y. (77), av tüfeğiyle araçta bulunan U.Y. ve M.Ç.Ş.'ye ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. U.Y. ve M.Ç.Ş., kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından şüpheliler S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.