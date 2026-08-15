Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Günün ilk ışıklarıyla diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopterle müdahale ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale edildi.

Kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle bölgeye Aksaz Deniz Üs Komutanlığından da çıkarma gemileri ile arazözler ve iş makineleri taşındı.

Sahil güvenlik botları da yangın alanına intikal ederek büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YEŞİL VATAN İÇİN ORTAK MÜCADELE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, arazözlerin Marmaris Aksaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla bölgeye sevk edildiğini bildirmişti.

Bakan Yumaklı, Nsosyal hesabından, "Yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması" notuyla yaptığı açıklamada, "Marmaris Aksaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına karşı ekiplerimizin cansiperane mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı zorlu arazideki alevlere müdahale etmek amacıyla, kurumlar arası koordinasyonla bir operasyon yürütüyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla, arazözlerimiz ve orman kahramanlarımız doğrudan yangın bölgesine sevk ediliyor. Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek; gündüz 7 uçak, 17 helikopterle yürüttüğümüz bu mücadeleye, hava karardıktan sonra denizden desteklenen kara ekiplerimizle birlikte toplamda 46 arazözle devam ediyoruz. Mücadelemiz, alevler tamamen kontrol altına alınıp sönene kadar kararlılıkla sürecek. Yeşil Vatan savunmamıza verdikleri destek için Milli Savunma Bakanlığımıza ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer vermişti.