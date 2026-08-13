Tekirdağ'da anız yangını! 7 bin dönüm tarım arazisi yok oldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bazı baraka ve konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 7 bin dönüm tarım alanının zarar gördüğü belirtildi.