Tekirdağ'da anız yangını! 7 bin dönüm tarım arazisi yok oldu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bazı baraka ve konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 7 bin dönüm tarım alanının zarar gördüğü belirtildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında anız yangını başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftçiler de traktör ve iş makineleriyle yangına müdahaleye destek verdi.
ALEVLER İKİ MAHALLEYE YAYILDI
Yangın kısa sürede Sultanköy Mahallesi'nden Bahçelievler'e, ardından Dereağzı Mahallesi'ne sıçradı. Alevlerin tarım alanlarında bulunan bazı konteyner ve barakalara ulaşması sonucu bu yapılar yanarak kullanılamaz hale geldi.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının ardından yapılan değerlendirmede yaklaşık 7 bin dönüm tarım alanının zarar gördüğü belirtildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam edildi.