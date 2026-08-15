Silivri'de otluk alanda yangın: Alevler 2 çiftlik evinin bahçesi ile fabrikanın çatısına sıçradı!
Silivri'de yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 2 çiftlik evinin bahçesine ve bir fabrikanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında bazı yavru kaplumbağalar telef oldu.
Silivri'de yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 2 çiftlik evinin bahçesine ve bir fabrikanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı yavru kaplumbağalar telef oldu.
YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Yangın, saat 15.30 sıralarında Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan 2 çiftlik evinin bahçesine ve bir fabrikanın çatısına sıçradı.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken olayda bazı yavru kaplumbağaların yanarak öldüğü belirlendi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.