CANLI YAYIN

Silivri'de otluk alanda yangın: Alevler 2 çiftlik evinin bahçesi ile fabrikanın çatısına sıçradı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Silivri'de otluk alanda yangın: Alevler 2 çiftlik evinin bahçesi ile fabrikanın çatısına sıçradı!

Silivri'de yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 2 çiftlik evinin bahçesine ve bir fabrikanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında bazı yavru kaplumbağalar telef oldu.

Silivri'de yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 2 çiftlik evinin bahçesine ve bir fabrikanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı yavru kaplumbağalar telef oldu.

Silivri'de otluk alanda yangın: Alevler 2 çiftlik evinin bahçesi ile fabrikanın çatısına sıçradı! - 1

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan 2 çiftlik evinin bahçesine ve bir fabrikanın çatısına sıçradı.

Silivri'de otluk alanda yangın: Alevler 2 çiftlik evinin bahçesi ile fabrikanın çatısına sıçradı! - 2

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken olayda bazı yavru kaplumbağaların yanarak öldüğü belirlendi.

Silivri'de otluk alanda yangın: Alevler 2 çiftlik evinin bahçesi ile fabrikanın çatısına sıçradı! - 3

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Muğla Marmaris'te orman yangını! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
Sonraki Haber
Muğla Marmaris'te orman yangını! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın