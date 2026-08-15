Silivri'de yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 2 çiftlik evinin bahçesine ve bir fabrikanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı yavru kaplumbağalar telef oldu.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan 2 çiftlik evinin bahçesine ve bir fabrikanın çatısına sıçradı.