Antalya Kemer'de orman yangını!
Giriş Tarihi:
|
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı turistik Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine ekipler yangını söndürmek için harekete geçti.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ve yangın işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.